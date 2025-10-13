Cele mai frecvente 7 probleme la centralele fotovoltaice și cum le previi

O instalație fotovoltaică cuprinde panouri, invertor, cabluri, conexiuni și structura de sprijin. Fiecare are particularități și expune sistemul la riscuri diferite. Panourile preiau lumina soarelui și o transformă în electricitate, uneori timp de peste 20 de ani. Invertorul convertește energia, iar cablajele și conexiunile asigură transportul curentului. Toate aceste piese trebuie să respecte standarde de calitate, să provină de la producători acreditați și să fie montate corect.

În acest articol, descoperi unele dintre cele mai frecvente șapte probleme la centralele fotovoltaice, împreună cu soluții practice pentru prevenirea lor. Vei afla cum să identifici rapid defecțiunile și care sunt pașii concreți pentru a menține sistemul în stare bună.

1. Microfisuri și crăpături la panouri

Panourile pot părea rezistente, dar ele cedează ușor la șocuri sau la transport neglijent. Microfisurile – mici fisuri abia vizibile – apar adeseori în urma manipulării necorespunzătoare sau a grindinei. Afectarea structurii duce în timp la reducerea randamentului energetic.

Un pas important pentru funcționarea optimă este să apelezi la servicii de mentenanța pentru centralele fotovoltaice. Specialiștii pot identifica rapid microfisurile și crăpăturile, păstrând garanția sistemului și reducând costurile de întreținere.

2. Hotspot-uri și degradarea contactelor

Hotspot-urile apar atunci când o zonă a panoului se supraîncălzește, deseori din cauza umbririi sau depunerilor de murdărie. Aceste zone afectează performanța modulelor și pot chiar deteriora contactele din argint, ceea ce duce la pierderi de eficiență și poate provoca incidente precum topirea firelor.

3. Delaminarea stratului protector

Dacă observi bule de aer sub stratul de sticlă, ai de-a face cu delaminare. Acest proces începe acolo unde calitatea materialelor nu corespunde cerințelor sau atunci când presiunea exercitată la montaj depășește limita recomandată de producător.

Delaminarea permite umezelii și prafului să pătrundă spre circuitele interioare ale modulului. Măsurile de prevenție sunt simple: folosește echipe autorizate la montaj, respectă recomandările tehnice și inspectează anual fiecare modul pentru a identifica rapid eventualele bule sau urme de degradare.

4. Murdăria și umbrirea parțială

Depunerile de praf, frunze sau polen pe panouri afectează direct cantitatea de energie produsă. Un strat fin de praf poate reduce eficiența cu 7-10%. Umbrirea parțială, cauzată de copaci sau clădiri, scade rapid producția de electricitate și "pune presiune" pe invertor. Filtrele de monitorizare a performanței sistemului arată rapid aceste diferențe.

Pentru zone cu polen sau praf ridicat, curăță panourile lunar. Dacă sistemul se află lângă copaci, analizează periodic cum variază umbrele pe parcursul zilei. Multe aplicații pentru monitorizare te ajută să identifici locurile cu randament scăzut și să intervii rapid.

5. Probleme la invertor

Invertorul preia energia de la panouri și o adaptează pentru consumul locuinței tale. Defecțiunile apar, în general, din cauza prafului, ventilației deficitare sau a fluctuațiilor de tensiune. Simptome citite frecvent: erori afișate pe ecran, oprire bruscă, zgomot sau supraîncălzire.

6. Probleme la cabluri și conexiuni electrice

Izolația defectuoasă, conexiunile slăbite și oxidarea cauzează pierderi de energie și pot genera incidente grave – inclusiv scurtcircuite sau incendii. Zonele rurale, unde se montează mai mult improvizat sau unde mai multe centrale folosesc aceeași linie de alimentare, sunt mai expuse acestor riscuri.

Asigură-te că folosești cabluri de calitate, certificate, și verifică anual sistemul pentru urme de încălzire excesivă sau fisuri la izolație.

7. Montaj necorespunzător și impactul condițiilor extreme

Montajul realizat fără respectarea standardelor duce la mișcarea panourilor, infiltrații și pierderi de eficiență chiar de la prima ploaie sau după un viscol. Inclinația incorectă a panourilor poate reduce considerabil capacitatea de captare a luminii solare.

Soluții eficiente pentru prevenirea problemelor

Prevenția pornește de la câteva reguli simple pe care le poți aplica ușor, indiferent de mărimea centralei:

Curăță panourile cu apă și lavetă moale, evită detergenții puternici.

Monitorizează lunar performanța cu ajutorul aplicațiilor dedicate sau al softului invertorului.

Programează o verificare profesională la fiecare șase luni.

Notează orice modificare de performanță sau aspect fizic și informează specialistul.

Ce trebuie să știi despre întreținerea și monitorizarea centralelor fotovoltaice

Mulți proprietari cred că energia solară dispare atunci când cerul e acoperit sau soarele nu se vede, dar panourile continuă să producă electricitate, chiar și la un nivel mai redus. Cheltuielile de întreținere pot părea mici la început, însă lipsa monitorizării favorizează acumularea unor probleme greu de remediat. Centralele respectă norme stricte de siguranță, iar riscurile pentru sănătate rămân foarte scăzute dacă urmezi instrucțiunile de utilizare și apelatul la specialiști.

Obține randament maxim din centrala ta dacă stabilești rutine de verificare, colaborezi doar cu profesioniști și verifici materialele folosite. Investește în servicii de monitorizare și consultă specialiștii înainte de a lua decizii legate de echipamente sau instalare. Păstrând sistemul sub observație și reacționând prompt la primele semne de degradare, vei prelungi durata de viață a centralei și vei limita costurile cu reparațiile sau energia suplimentară din rețea.

Informează-te constant din surse oficiale, iar pentru intervenții tehnice majore, caută întotdeauna ajutorul unui specialist autorizat. Astfel, asiguri funcționarea în siguranță și profitabilă pe termen lung.

