Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 22:16
Ministrul Energiei negociază la Comisia Europeană pentru menținerea centralelor pe cărbune. Neacceptarea cererii ar crește șomajul și ar scumpi energia, susține Bogdan Ivan VIDEO
Bogdan Ivan, ministrul Energiei FOTO Facebook/Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat în seara de miercuri, 17 septembrie, că poartă negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de închidere a centralelor pe cărbune din România, după ce România își dăduse acordul să închidă aceste centrale până la sfârșitul anului 2025.

Bogdan Ivan a afirmat, într-un mesaj transmis pe TikTok, că încearcă de două luni să aducă argumente oficialilor europeni pentru păstrarea centralelor alimentate cu cărbune, după ce, în urmă cu cinci ani, România și-a asumat să renunțe total la minele de cărbune și la centralele pe cărbune până la finalul anului 2025.

Condiția negociată atunci de reprezentanții români, adaugă ministrul Energiei, era ca țara noastră să primească fonduri europene importante pentru a deschide noi capacități de producție a energiei electrice.

”Miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz, care ar trebui să înlocuiască centralele de cărbune, sunt în continuare pe hârtie. Din acest motiv, astăzi românii au aproape cel mai mare preț al energiei electrice din Europa. Cu patru luni înainte de a scoate din uz, teoretic, aceste capacități de producție a energiei electrice pe cărbune, am venit să găsesc o soluție prin care să împiedic acest lucru”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

El consideră că, dacă România va renunța la capacitățile de producție a energiei pe cărbune, atunci prețul energiei electrice va crește și mai mult.

Totodată, ministrul Bogdan Ivan susține că, în această variantă, mii de oameni vor rămâne fără locuri de muncă atât în Oltenia, cât și în Valea Jiului.

”Sper din suflet că, după ce am adus argumente foarte clare cât de importante sunt pentru România ca să păstrăm în continuare aceste grupuri, Comisia Europeană să înțeleagă și să accepte ceea ce am propus cu argumente foarte clare și să reușim să amânăm acest termen. Condiția foarte clară pe care mi-o asum este să punem în loc noi capacități de producție a energiei electrice pe gaz, tocmai pentru a tempera prețurile și pentru a avea în continuare energie electrică în România”, a adăugat ministrul Bogdan Ivan.

