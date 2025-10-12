România va deține de anul viitor cea mai mare centrală pe gaz din UE. O firmă din Irak o construiește

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 16:44
România va deține de anul viitor cea mai mare centrală pe gaze din UE FOTO investenergy.ro

Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a anunțat miercuri, 24 septembrie, că centrala pe gaze de la Mintia va fi pornită pentru teste la începutul anului viitor și va produce electricitate pentru sistemul energetic național începând cu luna august.

Proiectul este derulat de Mass Global Energy Rom, companie înființată special pentru această investiție, parte a unui grup din Irak, înregistrat în Insulele Cayman, scrie HotNews.

„Conducta care va alimenta cu gaze centrala și care vine din conducta BRUA va fi gata cel mai târziu la 15-20 octombrie. Testele vor începe în ianuarie-februarie 2026, iar producția de energie va începe în august 2026.

Este un proiect care se dezvoltă în grafic și are un cost de 1,4 miliarde de euro, pentru o capacitate de 1.737 MW”, a spus secretarul de stat, la conferința „Energia în priză”.

Centrala va livra energie în bandă, dar, fiind una flexibilă, va ajuta și la echilibrarea sistemului energetic național, a mai spus el.

În luna decembrie a anului trecut, Guvernul României a declarat proiectul „Centrala electrică MASS Mintia” de importanță națională în domeniul energiei electrice.

Noua centrală, aflată în județul Hunedoara, va avea la bază tehnologii moderne și eficiente, utilizând turbine cu gaz și abur și va produce anual aproximativ 12.159 GWh de energie electrică, având o durată de viață proiectată de 30 de ani.

Ea este construită pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de la Mintia, care a fost închisă în anul 2021.

„La Mintia se ridică cel mai mare proiect energetic din ultimii 35 de ani din România: cea mai mare și mai modernă centrală pe gaz din Europa, cu o putere instalată de 1.734 MW, tehnologie Siemens de ultimă generație, investiție de peste 1,4 miliarde EUR”, declara fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, în luna iunie a acestui an.

