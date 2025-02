Vinzarea Palatului CEC este trecuta in contractul de privatizare

Preluarea Palatului CEC de Primaria Capitalei nu va scadea valoarea bancii pentru ca "este avuta in vedere in contractul de privatizare, cu pretul de vanzare", a declarat, marti, pentru NewsIn, presedintele CEC, Eugen Radulescu.Palatul CEC, in care functioneaza sediul central al bancii, a fost evaluat de un expert imobiliar la valoarea de 18 milioane euro, spune Radulescu.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat in sedinta de luni preluarea sediului central al CEC pentru suma de 17,787 milioane euro, bani care urmeaza sa fie virati municipalitatii de Ministerul Finantelor. "Cladirea CEC nu se va vinde la valoarea de inventar, nici la o alta valoare inferioara sumei ce a rezultat din evaluare, de 18 milioane euro", a declarat presedintele CEC, care a infirmat informatiile potrivit carora Palatul CEC ar urma sa fie preluat de Primaria Capitalei la valoarea contabila de 5,6 milioane lei.

Palatul CEC va fi vindut catre municipalitate, ca activ, peste aproximativ doua luni, dupa obtinerea tuturor aprobarilor necesare si se va transforma ulterior in muzeu, spune Radulescu. "Raportat la capitalul social al CEC, de 150 milioane lei, vinzarea Palatului CEC nu va afecta valoarea bancii, mai ales ca pretul incasat se va transforma in profit al bancii", a adaugat Eugen Radulescu.

Sediul central al CEC se va muta intr-o noua locatie din Bucuresti, cel mai probabil din 2007. "Vom construi o noua cladire pentru sediul central al bancii pe un teren pe care il vom primi la schimb din partea Primariei intr-o zona centrala a Capitalei", a declarat presedintele CEC. Potrivit acestuia, pana va fi gata noul sediu central, CEC va continua sa functioneze in Palatul CEC, urmand sa plateasca chirie catre municipalitate.

Ads

Presedintele CEC declara recent ca este posibil ca banca sa mai vanda si alte active imobiliare, cum ar fi unele hoteluri "care nu mai folosesc". In ceea ce priveste cumpararea de imobile, Radulescu a spus ca achizitiile nu au sens, fiind mult mai rentabil sa se inchirieze diverse locatii. Conform presedintelui CEC, pana la sfarsitul anului s-ar putea sa mai fie vandute cel mult zece sedii.

In acest moment se deruleaza ultima faza din procesul de privatizare al CEC, in care s-au calificat banca ungara OTP si National Bank of Greece. Termenul limita pentru depunerea ofertelor finale pentru preluarea pachetului majoritar de 69,9% din actiunile bancii expira pe 10 octombrie 2006.

NewsIn

Ads