Clientii CEC Bank isi pot plati taxele si impozitele direct din Mobile Banking, fara comision

La nivelul anului trecut, circa 60% din volumele de tranzactii ale clientilor CEC Bank au fost initiate prin canalele alternative - Internet Banking si Mobile Banking.Clientii CEC Bank aveau inca de anul trecut posibilitatea de a plati online taxele, impozitele sau amenzile, prin aplicatia Mobile Banking, prin selectarea si completarea detaliilor de plata (tipul de impozit, institutia beneficiara, suma datorata).Dupa integrarea cu ghiseul.ro, taxele si impozitele locale - precum cele pentru terenuri si cladiri, cele auto, dar si amenzile se pot plati cu un simplu click, sumele datorate la nivel individual fiind afisate direct, sub forma de lista.Pentru activarea noii functionalitati, este necesara actualizarea aplicatiei CEC Mobile Banking din App Store pentru posesorii de telefoane Apple sau din Google Play, pentru telefoanele cu Android.In paralel cu dezvoltarea serviciilor pe canalele digitale, CEC Bank isi mentine angajamentul pentru mentinerea retelei teritoriala - cea mai mare din tara, cu peste 1.000 de unitati - care joaca un esential pentru accesul romanilor la servicii bancare mai ales in mediul urban mic si rural.CEC Bank este institutia financiara cu cea mai lunga traditie.Fondata in 1864, CEC Bank are in prezent peste 2 milioane de clienti, cea mai extinsa retea nationala, cu peste 1.000 de sucursale si unitati teritoriale si active de 29,3 miliarde lei, la sfarsitul anului 2018.CEC Bank este o banca universala de top pe piata romaneasca, care ofera o gama completa de produse si servicii persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor mari, prin multiple canale de distributie: unitati bancare, retele de ATM, internet banking (CEConline), mobile banking si phone-banking (Tele CEC).Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, este unicul actionar al CEC Bank, iar in luna noiembrie a acestui an (a.c. 2019), in urma acordului Comisiei Europene, capitalul bancii a fost majorat cu 940 milioane lei.