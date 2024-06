CEC-ul continua sa-si bata joc de noi

Vi se pare ca exageram? Noi credem ca suntem chiar prea cuminti. Cum ai putea altfel sa descrii faptul ca CEC-ul, desi spune ca ofera serviciul de transfer de bani din strainatate, atunci cand suni sa efectuezi o astfel de tranzactie ti se spune ca nu se poate face acest lucru? Mai mult, firma cu care CEC a incheiat afacerea de transfer de bani, Transfer Rapid, este o firma obscura, cu actionari A"confidentialiA", fara nici o experienta in domeniu, infiintata anul trecut, special pentru aceasta afacere cu CEC-ul (in timp ce mai toate bancile colaboreaza cu Western Union sau Money Gram) si care are telefonul deranjat temporar!Care sunt, de fapt, tenebrele acestei afaceri intre fostii angajati ai BNR, Eugen Radulescu, actual presedinte la CEC si Cristian Croitoru, patronul firmei Transfer Rapid, cu A"interfataA" James Rosapepe, fostul ambasador american la Bucuresti? E cumva un ultim, speram noi, tun inainte de privatizarea CEC (daca guvernantilor le va veni mintea de pe urma sa continue procesul de privatizare)?

La intrebarea asta ar putea raspunde ziaristi de investigatie sau autoritatile care mai raspund, daca mai raspund, de soarta ultimei banci de stat din Romania.

Noi ne marginim la a va arata ce pateste un roman care a auzit de lansarea acestui serviciu de transfer de bani prin CEC si chiar vrea sa faca acest transfer din America sau alta tara europeana in Romania.

Milioane de romani lucreaza in strainatate. De aceea, transferul de bani catre Romania e o afacere de multe milioane pentru multe firme. Pe piata transferurilor de fonduri, exista cativa jucatori importanti printre care Western Union sau Money Gram.

O mare parte din banii celor care muncesc in strainatate, carora ar trebui sa li se spuna truditorii, salvatorii sau chiar eroii Romaniei si nu capsunari (daca ne gandim ca banii lor sunt mai multi decat cei ai firmelor straine care investesc in tara, ca sa nu mai pomenim de contributia la echilibrarea indicatorilor macroeconomici, cum zice BNR) ajung in tara prin intermediul prietenilor, rudelor, cunostintelor. Cel care trimite banii, scapa astfel de plata unor taxe destul de piperate percepute de firmele de transfer de bani amintite. Atunci cand vrei sa trimiti 100-200 de euro, nu prea iti convine sa platesti o taxa care este cam de 10 % din suma trimisa.

Exista insa si inconveniente. Multi dintre cei care se intorc in tara, prefera autocarul (varianta mai ieftina), in locul avionului, astfel incat, banii ajung destul de greu. De exemplu, un drum Spania-Romania dureaza 3-4 zile. Atunci cand ai nevoie urgent de bani, aceste zile se scurg destul de greu. Apoi, aducerea unor bani in numerar este o alegere destul de riscanta.

Solutia mult mai rapida ramane astfel un serviciu de transfer de bani. In acest context, a aparut pe piata o noua oferta lansata de Casa de Economii si Consemnatiuni (CEC), dar nu in parteneriat cu o firma de transfer de bani cunoscuta, cu care colaboreaza mai toate bancile, ci cu firma lui Rosapepe, fostul ambasadoar american la Bucuresti!

Mai mult, dupa cum a aflat presa, fondatorul respectivei firme, denumita Transfer Rapid, este tot un fost functionar al BNR, Cristian Croitoru, deci fost coleg al presedintelui CEC, Eugen Radulescu. Dar sa continuam deocamdata cu epopeea A"serviciuluiA" de transfer de bani oferit de CEC.

Si am intrat pe site-ul CEC-ului, unde pe prima pagina troneaza chiar urmatorul anunt:

A"Transfer Rapid, pentru romanii care muncesc in strainatate

Transfer Rapid pentru a trimite in siguranta bani celor dragi din Romania

CEC ofera clientilor sai, romani aflati in strainatate, serviciul Transfer Rapid pentru a trimite bani familiilor aflate in tara. Sumele trimise ajung instantaneu la destinatie, in conformitate cu instructiunile expeditorului.

Cum procedati?

Agentiile Transfer Rapid se gasesc in cadrul comunitatilor romanesti din strainatate si ofera servicii in limba romana. Sucursalele CEC din Romania pun la dispozitia destinatarului sumele, imediat dupa trimiterea lor.

CEC ofera acest serviciu in parteneriat cu Transfer Rapid, companie americana care utilizeaza cea mai avansata tehnologie in domeniu, de aceea costurile operatiunilor sunt cele mai scazute de pe piata romaneasca.A"

De ce nu a lansat CEC-ul o astfel de oferta mai demult? Greu de spus. Fiind cea mai veche si mai cunoscuta banca din Romania, cu numeroase filiale in mediul urban, dar si rural, CEC-ul ar fi putut pune la punct un sistem imbatabil. Se pare insa ca batranetea l-a facut sa se urneasca greu de tot si sa piarda teren in fata altor competitori.

Sistemul de transfer de bani nu functioneaza

Inarmata cu toate aceste date, incerc sa aflu concret cum functioneaza sistemul.

Pentru inceput, am apelat Tel Verde- CEC: 0.800.800.848. Robotul imi povesteste despre cele 3 tipuri de carduri CEC. Dragut din partea lui, dar nu asta ma interesa. Intr-un final, intru in discutie cu o reprezentanta a bancii. De fapt, discutie e prea mult spus. A fost suficient sa spun ce as vrea sa aflu. Imediat, imi sunt citite, pe nerasuflate, toate datele existente intr-un comunicat, banuiesc. Incerc totusi sa pun intrebari si sa obtin si niste raspunsuri. Cand intreb de suma maxima transferabila intr-o zi, mi se spune ca ar fi bine sa sun la agentia cea mai apropiata, din sectorul meu. Despre faptul ca nu pot fi transferati bani decat din SUA, nu se pomeneste nimic.

Ma conformez si aleg agentia Crangasi. Aici mi se spune, cu un oarecare repros, ca nu au deschis inca. Agentia se deschide la ora 12. Era doar11.56. Intreb totusi de Transferul Rapid. Se pare ca inca nu este operabil.

Mai fac o incercare si sun la o alta agentie, la intamplare. De la Agentia Alba Iulia, mi se spune ca banii pot fi primiti imediat. Taxele se platesc de catre expeditor. Suma maxima pe care o pot incasa intr-o zi? Nu prea se stie. Dar doamna cu care vorbesc este amabila si imi spune, asa, A"pe cale verbalaA" ca ar fi cam de 2.000 de euro. Nu au primit normele si nu stiu exact. Dar pot sa sun peste 10 minute si voi primi mai multe informatii. Doamna promite ca se va informa. Ce trebuie sa stiu atunci cand imi ridic banii? Numarul ordinului de plata. Daca nu il stiu, ar fi bine sa cunosc cine trimite banii, de unde, care este valoarea sumei transferate.

Dupa cele 3 incercari, ar fi trebuit sa ma opresc. Aflasem, din pacate, mai mult decat mi-as fi dorit. Totusi, mai fac o tentativa. Sun la agentia Stefan cel Mare. In mod politicos sunt indrumata, dupa ce spun din nou ce vreau, sa ma orientez spre posta sau spre o banca. Sistemul nu este pus la punct si nu se stie inca de cand va fi functionabil.

Am incercat sa iau legatura si cu compania Transfer Rapid, prin intermediul site-ului. La numarul de telefon pentru Romania: 410.73.77 nu mi-a raspuns nimeni. Postul telefonic era deranjat temporar. Am incercat sa aflu de pe site care ar fi agentiile din SUA de la care se pot transfera banii in tara, insa aceasta informatie nu exista pe site, la rubrica respectiva. In schimb, culmea sfidarii, exista agentiile CEC din tara de unde-i pot ridica.

Cu cat este, de fapt, mai ieftin acest transfer, dupa cum se laudau reprezentantii CEC la recenta lansare publica a serviciului? Nici asta nu am putut afla, pentru ca respectivul calculator de pe site nu functioneaza.

Ce se ascunde in spatele acestei afaceri?

De-a dreptul indignati, am incercat sa aflam cine sunt, de fapt, cei din spatele A"afaceriiA"? Am vorbit la telefon cu un reprezentant al firmei din Bucuresti, care nu a vrut sa ne spuna actionarii firmei, pentru ca A"sunt date confidentialeA". Acesta a tinut insa sa pomeneasca numele ambasadorului Rosapepe, A"imagineaA" dupa care se ascunde firma infiintata abia anul trecut, fara nici un fel de experienta in domeniu, destinata special pentru aceasta afacere cu CEC.

Care au fost, oare, criteriile de selectie a firmei? A existat oare o licitatie sau macar o cerere si o analiza de oferte? Ne indoim. Ca oricum suntem obisnuiti sa fim cocosati de CEC de 16 ani incoace. Dar nu cumva erau aceste proceduri obligatorii? Sau fostii angajati ai BNR sunt obisnuiti sa fie stat in stat in continuare? Intrebari care cer, fireste, niste raspunsuri.

Cat despre transferul de bani, reprezentantul firmei cu care am vorbit la telefon ne-a spus ca, intr-adevar, serviciul nu este deocamdata disponibil pentru clientii CEC: A"Va fi disponibil la sfarsitul lui martie, cand vom face si o conferinta de presaA".

A"Serviciul Transfer Rapid de Bani va intra in functiune incepand cu data de 22 februarie 2006, in prima etapa fiind disponibil pentru comunitatile romanesti din SUA, urmand ca, din luna iunie a acestui an, sa fie operational si pentru Italia si SpaniaA", se arata intr-un comunicat de presa al CEC.

Noi speram ca respectiva conferinta de presa de A"lansareA" a serviciului de transfer de bani sa nu mai aiba loc a doua oara. Iar conducerea CEC sa fie alta.

