Vine criza, dar vanzatorii din imobiliare nu lasa din pret. Ba din contra

"Prima casa, pe piata rezidentiala, era un program foarte important folosit de foartre multa lume. In acest moment, pe langa faptul ca deocamdata acest program nu mai exista, mai avem si aceasta criza sanitara care schimba lucrurile", spune Dragos Vilceanu, reprezentant al Asociatiei de Brokeri Imobiliari.Daca vorbim de piata rezidentiala, din punct de vedere al nevoii de a locui, poate ca se vor schimb putin profilul si preferintele. Este posibil ca oamenii sa caute mai mult case sau terenuri, poate se vor orienta catre zone mai aerisite din jurul orasului. Lucrurile de genul acesta vor ajuta in sens pozitiv piata."O sa vedem niste mici ajustari din punct de vedere al cererii, adica vom avea o cerere mai mare pe case si, mai mult, piata terenurilor nu va fi afectata deloc de trendul acesta pentru ca terenurile se cumparau cu cash. Bancile evita sa dea credite pentru terenuri in domeniul rezidential. Si acolo piata este chiar in crestere", a mai spus Vilceanu, intr-o interventie la Digi 24.De asemenea, este o presiune mare pe case din jurul Bucurestiuslui, mai ales la cele care au preturi comparabile cu apartamentele din Bucuresti. Iar pe apartamente se vede deja o presiune.Vanzatorii nu sunt dispusi sa lase la pret"Aici, a scazut foarte mult cererea pentru anumite segmente de apartamente, dar, in acelasi timp, vanzatorii nu sunt dispusi sa lase din pret. Toata lumea asteapta sa vada pana unde se vor aplica aceste ajustari. Si depindem din nou, in ultima instanta de banci. Daca bancile vor relaxa din nou coinditiile si vor aduce capital in piata imobiliara, atunci lucrurile se vor echilibra din nou", mai spus expertul imobiliar.Putem spune sigur ca in Bucuresti pe segmentul rezidential preturile nu cresc, iar la apartamentele noi sunt deja mici ajustari pentru ca acolo oamenii au deja unde sa ajusteze si in acelasi timp, au nevoie sa sustina un plan de vanzari pe care-l aveau impus."Pentru ca deja foartre multi romani si-au amanat ratele la banci pana la finele anului, finantatorii deja au vazut o restrangere a pietei. Pentru banci acum, vor acorda credite doar acolo unde sunt convinse ca nu vor avea probleme.