Velaria.ro - totul despre magazinul perdelelor si draperiilor

Ce servicii poti gasi la Velaria

Perdele si draperii in tendinte

In acest timp se si gandeau sa faca o escapada intr-un concediu in Bellaria, Italia. Apoi s-au gandit sa uneasca aceste doua locuri extraordinare, modernismul si caldura si de aici a reiesit numele Velaria.Asa a luat nastere brandul Velaria, un cuvant care, spre surprinderea managerilor, are chiar si o semnificatie aparte. Consultand dictionarul italian au descoperit ca Velaria inseamna si marchiza, adica acele copertine simpatice care ofera umbra si adapost pe terasele de pe coastele mediteraneene, atat de fierbinti cateodata. Probabil ca sangele lor latin i-a inspirat si indemnat sa gandeasca si sa foloseasca acest nume. In toata aceasta aventura au intalnit alti oameni extraordinari, au colaborat cu alti antreprenori, detinatori de fabrici si companii de distributie si s-au decis sa ofere oamenilor un magazin unde pot gasi draperii si perdele din tesaturi alese, fine si calitative.Acestea au transformat casele multor oameni din Iasi fiindca showroom-ul lor se afla acolo, dar nu numai. Brandul Velaria a pornit din dorinta de a oferi oamenilor materiale atent alese cu ajutorul carora sa schimbe complet decorul casei, dar care sa fie si utile. Desigur, daca nu poti ajunge la sediu, Velaria este disponibil si sub forma de magazin online cu perdele si accesorii Pe langa faptul ca aici gasesti un univers al perdelelor, draperiilor, dar si accesoriilor necesare, echipa Velaria nu se ocupa doar de comercializare. Daca vii in showroom, primesti consultanta necesara pentru ca tu sa alegi produsele potrivite pentru casa ta. Fiecare material este diferit, deci le poti vedea si simti ca tu sa alegi texturile preferate. Echipa Velaria se ocupa si cu masuratorile ferestrelor tale, astfel incat draperiile si perdelele sa fie perfecte si sa nu cheltui mai mult decat trebuie pe materiale. Dispun si de atelier propriu, unde croitorii au experienta vasta in domeniu, iar conform feedback-ului de teren, clientii sunt 100% multumiti. De asemenea, montajul trebuie realizat doar de o echipa profesionista, iar ei colaboreaza doar cu experti in domeniul constructiilor, ce vor monta sinele si galeriile cu maxima precizie si responsabilitate. Tocmai de aceea clientii primesc chiar si garantie timp de 2 ani.Velaria isi actualizeaza constant stocul pentru a oferi clientilor materiale care se incadreaza in tendintele din domeniul design-ului interior. Poti gasi in magazin sau pe site-ul oficial velaria.ro diverse nuante, modele simple sau cu anumite forme, modele de lux, clasice sau moderne.Vino in showroom-ul Velaria, care are o suprafata de 250 mp si plimba-te printre materialele deosebite. E imposibil sa nu te indragostesti de ceva. Nu uita ca perdelele si draperiile fac parte din decorul casei, deci alege intelept, alege modele care nu se demodeaza, alege Velaria!Contact:Strada Silvestru nr.31, Podu de Piatra, Iasi0774066516 sau 0770774148Sursa foto: https://www.velaria.ro/