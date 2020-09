REPORTAJ Ce experiente neplacute a trait un tanar care a incercat sa vanda un apartament

Experientele de mai jos sunt descriese de Andrei, un tanar din Constanta care a vrut sa vanda un apartament de doua camere, semidecomandat. Nu este important pretul cerut si nici ofertele primite, din acest motiv nu vor fi mentionate.Desi este pandemie, majoritatea celor care i-au trecut pragul nu poarta masca si nici nu se streseaza prea mult cu privire la respectul pentru bunurile altuia. "Foarte putini au fost cei care au intrebat daca sa se descalte sau nu la intrare. Multi au intrat ca-n padure. Iar curatenia si dezinfectarea apartamentului dupa fiecare zi iti ia cam o ora", spune vanzatorul.Mai jos gasiti cateva din experientele prin care a trecut in aceasta vara in incercarea de a-si vinde apartamentul.CuriosulIn alta zi, pe la orele pranzului unul dintre agentii care contactasera vanzatorul vine cu un domn la vreo 45 de ani. Ajung la usa, potentialul cumparator sare peste covorasul pus pentru a se sterge pe picioare si intra direct in bucatarie. In urma lui agentul imobiliar, unul dintre putinii care poarta masca. Se sterge pe picioare, da "buna ziua". Tine o mapa la piept si studiaza miscarile clientului. Acesta merge in balcon se uita pe fereastra, studiaza mobila din bucatarie si uita la masa si apoi se apropie de frigider si-l deschide.- Vanzatorul: Va servesc cu ceva?- Cumparatorul: Nu multumesc! Vreau sa vad daca functioneaza.Il inchide si merge mai departe. Din hol, face o scanare la 360 de grade si in timp ce vanzatorul ofera informatii agentului imobiliar, clientul merge si deschide unul dintre dulapuri. "Functioneaza si acela", ii spune vanzatorul.Il inchide si merge mai departe spre dormitor, dar pe hol descopera baia. Loveste peretii cu palma in cautarea unui intrerupator si afla surprins ca este chiar in spatele lui. Se duce spre cada, deschide apa la dus, apoi la robinetul chiuvetei ca intr-un final sa ridice si capacul toaletei pentru a privi in interior.- "Nu sunt premii sub capac", ii spune vanzatorul amuzat.- "Cu atitudinea asta nu prea aveti sanse sa vindeti apartamentul", ii raspunde imediat potentialul cumparator care deja ajunsese in dormitor si verifica temeinic dressingul.Se uita si la pat, apoi pleaca la fel cum a venit. Agentul imobiliar isi cere scuze pentru deranj, da "buna ziua" si pleaca ...citeste mai departe despre " REPORTAJ Ce experiente neplacute a trait un tanar care a incercat sa vanda un apartament " pe Ziare.com