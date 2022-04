Un voucher de 5.000 euro pus la bataie pentru fiecare vizitator la cel mai mare eveniment imobiliar al anului, care are loc in perioada 15-17 aprilie la Palatul Parlamentului

Pentru toti cei care si-au propus sa se mute in casa noua anul acesta, Salonul Imobiliar este cea mai buna ocazie sa beneficieze de oferte pentru: ansambluri rezidentiale noi, apartamente in blocuri vechi, credite, oferte bancare, usi, tapet, sisteme inteligente de iluminat, case modulare, la munte si la mare. Pret de 3 zile, pe care le pot petrece intr-un mod placut, vizitatorii Salonului au ocazia sa ia decizia inteleapta in functie de propriul buget.

Ziare.com te premiaza – pentru ca esti un cititor fidel iti ofera ACCES GRATUIT la Salonul Imobiliar Bucuresti. Spune doar parola ZIARE.COM la acces si ai intrarea gratuita garantata.

Pentru investitori este practic prima mare ocazie sa consulte in acelasi loc ofertele de la dezvoltatorii prezenti la targ. FOARTE IMPORTANT: in premiera ofertele din Bucuresti si zonele limitrofe sunt dublate de cele de la malul marii, de la munte si din Dubai. Este primul eveniment in care aceste oferte se intalnesc intr-un numar atat de MARE si cu oferte insemnate.

In plus, TOTI VIZITATORII Salonului Imobiliar pot castiga o masina electrica oferita de Aqua City, dar si un voucher in valoare de … 5000 euro de la AXXIS Nova Resort & SPA, pe care il pot folosi vara aceasta, la malul marii. Detalii despre cum puteti intra in posesia voucherelor si a masinii electrice le puteti gasi chiar la reprezentatii lor din cadrul Salonului Imobiliar.

Pentru cei de la Sudrezidential - Salonul Imobiliar Bucuresti reprezinta platforma de lansare oficiala a conceptului 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐮𝐦 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 - solutii premium pentru sisteme de constructii modulare pentru case de vacanta si puteti participa inclusiv la demonstratii inedite in cadrul targului.

Nordis Group va asteapta intr-un spatiu experimental, in care muntele si marea isi dau intalnire la Palatul Parlamentului, caci au creat special pentru vizitatorii Salonului un decor de aproape 1000 de mp.

Impact Developer & Contractor pluseaza in cadrul Salonului cu ansamblul Boreal, un complex securizat, cu parcare multietajata situat la malul marii.

Imobiliare Dubai propune exclusiv proiecte cu randament bun, recuperare rapida a investitiei, pozitionare in zone sigure din punct de vedere investitional.

Remax aduce la Salonul Imobiliar Bucuresti ofertele celor de la Provident Real Estate Dubai – cele mai bune proiecte si oportunitati de investitie, inclusiv plata cu criptomonede.

