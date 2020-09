Tot ce trebuie sa stii despre Noua Casa. Cu ce costuri vine creditul, ce poti cumpara si de ce acte ai nevoie

In momentul de fata, sunt doua tipuri de credite care se acorda prin programul Noua Casa:1. Creditele cu avans de minim 5% pentru achizitii de maximum 70.000 de euro, din care banca te poate finanta cu cel mult 66.500 de euro. Acestea se acorda pentru orice tip de locuinta finalizata, oricat de veche ar fi.2. Creditele cu avans de minim 15% pentru achizitii cuprinse intre 70.001 si 140.000 de euro, imprumutul maxim pe care-l poate oferi banca fiind de 119.000 de euro. Acestea se acorda pentru locuintele care au fost finalizate in ultimii 5 ani.Actele necesare pentru un credit Noua CasaBanca iti va cere urmatoarele acte in mod obligatoriu, dar retine ca daca nu este convinsa de acestea iti poate solicita si altele suplimentar. De principiu, actele de mai jos sunt cele pe care va trebui sa le aduci:1. Cererea de credit - aceasta este un formular tipizat pe care ti-l va da spe completare chiar banca2. Actul de identitate3. O declaratie pe proprie raspundere in original4. Acordul ANAF5. Copie a actului de proprietate a vanzatorului asupra imobilului pe care vrei sa-l achizitionezi6. Declaratie pe proprie raspundere, in original, a vanzatorului prin care acesta confirma ca imobilul nu este revendicat de nimeni si nici nu exista litigii cu privire la acesta7. Extrasul de Carte Funciara in original8. Copie certificata dupa antecontractul de vanzare-cumparare al locuintei9. Contractul de vanzare-cumparare autentificat incheiat cu persoana fizica sau juridica vanzatoare a locuintei. Documentul trebuie sa contina valoarea la care s-a efectuat vanzarea, adresa si amplasarea acesteia, modalitatea de plata si valoarea achitata ca avans, in originalCu ce costuri vine un credit Noua CasaIn costurile pentru un credit sunt incluse toate comisioanele, taxele si dobanzile aferente accesarii unui credit, asa ca si in acest caz lista este destul de lunguta, dar nu te speria. Le poti duce la capat daca vrei o locuinta noua.Astfel ca, pentru a accesa un imprumut Noua Casa va trebui sa tii cont de urmatoarele cheltuieli:* Comisionul de evaluare a imobilului, care variaza intre 400-600 de lei pentru un apartament si intre 700 si 1200 de lei pentru o casa, teren vila, etc.* DAE format din marja fixa a bancii ...citeste mai departe despre " Tot ce trebuie sa stii despre Noua Casa. Cu ce costuri vine creditul, ce poti cumpara si de ce acte ai nevoie " pe Ziare.com