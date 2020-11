Tot ce trebuie sa stii despre marmura de Ruschita

Referitor la tipurile de marmura de Ruschita, putem aminti de marmura cenusie, aceasta fiind foarte bine dezvoltata in partea superioara a carierei si contine multe impuritati, printre care putem aminti de quatz, grafit, pirita si magnetit. Un alt tip de marmura de Ruschita este marmura alba, care este prezenta in partea centrala a carierei. Odata cu dezvoltarea pe grosime a acestei mamure, ea va deveni mai omogena din punct de vedere coloristic, iar culoarea este predominant alba. Pe langa aceste doua tipuri de marmura, exista si marmura roz de Ruschita, iar aceasta se situeaza la sud de marmura alba, aparand sub forma unor fasii si a unor pulberi fine.Marmura este o roca metamorfica, compusa in cea mai mare parte a sa din calcit si obtinuta prin metamorfoza calcarului. Totodata, marmura este o roca foarte densa, dura, cu o granulatie fina, ce poate fi lustruita intr-un mod facil, iar rezultatele obtinute prin utilizarea sa vor fi spectaculoase. Marmura este utilizata de foarte mult timp in vederea decorarii spatiilor interioare si exterioare, oferind o estetica impresionanta din acest punct de vedere.Marmura este de asemenea utilizata cu succes pentru orice tip de placare, interior-exterior, orizontal sau vertical, precum si pentru realizarea unor obiecte decorative precum blaturi, mobilier, fete de seminee si altele. Este utilizata de cele mai multe ori pentru zonele cu un trafic usor sau mediu, fiind evitata pentru zonele cu trafic intens. In ceea ce priveste intretinerea corecta si pentru a evita patarea sau matuirea prematura, este recomandat un tratament special de spalare cu detergenti speciali. Marmura permite personalizarea unor spatii in scop functional printre care putem aminti de placaje pentru pardoseli, pereti, glafuri, fatade, blaturi pentru bai si bucatarii, seminee, corpuri de iluminat sau balustrade. Pe de alta parte, marmura este ideala si in ceea ce priveste mediul ornamental si putem aminti in acest sens, de masute artizanale, fantani arteziene, coloane, suporturi pentru flori, vaze sau fructiere.In alta ordine de idei, despre marmura de Ruschita putem spune ca este un excelent material de constructie. In acest sens, are un aspect dur si rezistent, ceea ce inseamna ca ofera o utilizare indelungata. Beneficiile acestui material sunt recunoscute, iar printre acestea putem aminti ti de durabilitate, marmura fiind printre cele mai durabile pietre. Totodata, putem aminti si de rezistenta la caldura, iar acest lucru inseamna ca va oferi o temperatura constanta pentru spatiile interioare. Marmura, este rezistenta la foc, fiind ideala din acest punct de vedere pentru constructia caselor si a spatiilor comerciale, deoarece daunele vor fi mai mici. Daca marmura este prezenta in case sau spatii comerciale, valoarea constructiei are tendinta de a creste, ceea ce este foarte important.Cu siguranta produsele din marmura, vor spori estetica oricarui spatiu, mai ales in cazul in care este aleasa si asortata cu grija. In acest sens, marmura trebuie intretinuta corect si curatata de fiecare data cand va fi necesar. In acest sens, se pot utiliza agenti de curatare comerciali pe care ii veti gasi pe piatta, fiind speciali pentru curatarea produselor din marmura. In ceea ce priveste obtinerea marmurei potrivite pentru constructii, va trebui sa va asigurati ca ati optat pentru varianta potrivita. In acest sens, puteti tine cont de sfaturile unui furnizor de marmura cu experienta. Astfel, este indicat sa alegeti marmura Ruschita, in cazul in care veti dori sa va bucurati de toate avantajele si beneficiile pe care le ofera, atat in cazul spatiilor interioare, cat si a celor exterioare.