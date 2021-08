Top 3 cartiere din Cluj Napoca in care ai putea sa te muti in chirie

Acest cartier cu nume prietenos se afla in zona adiacenta iesirii spre Alba Iulia, sub Dealul Feleacului, in vecinatatea cartierelor Europa si Faget. Toate cele 3 cartiere sunt destul de noi, iar Buna Ziua se caracterizeaza prin arhitectura moderna, constructii noi si prezenta spatiilor verzi. Aici exista multe magazine si supermarketuri care faciliteaza aprovizionarea cu bunuri, iar mijloacele de transport in comun circula cu regularitate. Din punct de vedere al sigurantei si educatiei locuitorilor, Buna Ziua este bine vazut.Cartierul Zorilor este unul dintre cartierele vechi ale Clujului si este preferatul studentilor medicinisti. Coincidenta sau nu, in zona se afla 3 dintre spitalele importante ale orasului. Zorilor se afla la vest de Buna Ziua, in vecinatatea caii Turzii, strazii Frunzisului si strazii Observatorului. Inainte de sistematizarea comunista aici se afla cartierul Sinuta, care era cunoscut pentru casele cochete si gradinile cu pomi fructiferi. In Zorilor sunt si multi tineri care studiaza arhitectura, astfel ca zona este destul de animata. Cea mai mare parte a rezidentilor si chiriasilor locuieste in blocuri de 4-10 etaje, dar in ultimii ani a aparut o dezvoltare intensa in zona de sud a cartierului, conforma cu cererea de servicii imobiliare premium Gheorghieni este un cartier construit in anii '60 ai secolului trecut in estul Clujului, foarte bine sistematizat din punct de vedere urbanistic. Arhitectii de atunci au proiectat numeroase spatii verzi, parcuri si zone de agrement. Cartierul Gheorgheni se intinde intre strazile Calea Turzii, Piata Baba Novac, Str. General Traian Mosoiu, Str. Nasaud, Str. Coastei si Str. Alexandru Vaida Voievod. In general predomina blocurile, de la 4 pana la 12 etaje, dar cartierul este renumit si ca fiind o zona buna de case. In sudul cartierului Gheorgheni se afla fosta livada Palocsay, care se intinde de la limita sudica a cartierului pana la strada Borhanci. In Gheorghieni se afla Facultatea de Studii Economice, Complexul Sportiv local si un mall popular.In luna ianuarie a anului 2021, media pretului de inchiriere in Cluj era de 340 euro, iar de atunci piata a mai fluctuat. O locuinta de tip garsoniera are un pret minim de 180 euro in zone mai putin populare, iar preturile urca pana la 1000 euro pentru un apartament central cu 2 camere. Cele mai mari preturi sunt in cartierele Buna Ziua si Andrei Muresanu. Chirii medii, de 250-400 euro se gasesc in zone ca Manastur, Iris, Zorilor, Iris, Marasti, Grigorescu dar si in centru. Cartierele Floresti si Dambul Rotund au preturi mai mici, dar, din cauza cererii, tendinta este de crestere.Mutarea in Cluj reprezinta o optiune de luat in considerare pentru orice persoana activa care vrea o cariera satisfacatoare si un standard de viata peste media din Romania. Inainte de a te muta in chirie, cauta cu atentie detalii despre diferitele zone ale Clujului. Cele 3 cartiere pe care ti le-am prezentat sunt cele mai bune, dar tine cont si de posibilitatile tale financiare.