Stau in chirie si imi mut mobila des. Iata 6 lucruri pe care le-am invatat

In primul rand trebuie sa te previn ca oricat de mult te vei informa si pregati sufleteste, in saptamana in care are loc mutarea, va fi ceva dezordine in viata ta. In ziua zero, lucrurile tale ar trebui sa fie gata ambalate in pungi si cutii stivuite prin toata casa. Dar in loc sa fii calm, tu vei rataci dintr-o incepere in alta. Oare unde este agenda de care ai nevoie astazi? Perechea de pantofi pe care vrei sa o porti? Telefonul tau? Cheile de la masina? Colierul pe care il iubesti?In aceasta stare de profunda confuzie ai mare nevoie de un inger pazitor. Am trecut de peste 20 de ori prin astfel de tranzitii, cateodata pe cont propriu, alteori cu sprijinul unor profesionisti in relocare. Iata sase lucruri pe care le-am invatat.Nimic nu te face sa te simti atat singur pe lume ca o mutare in alta locuinta sau in alt spatiu de birouri. Daca primul tau reflex ar putea fi sa incerci sa te muti cu prietenii si rudele, si ei au acceptat, nu te mira ca odata ziua fixata in calendar, amicii inceteaza sa te mai sune sau sa iti raspunda la telefon. Hei, viata este scurta si mobila este grea. In ziua de azi, genul asta de "hei-rup-ism" nu prea mai are succes. Multi dintre cei care am trecut deja prin asa ceva, stim cat timp, stres si transpiratie trebuie investite intr-o schimbare de adresa. E de asteptat sa gasesti putini voluntari. In loc sa te gandesti ca toata lumea ar veni la o petrecere organizata de tine, dar nimeni nu ar veni la tine acasa pentru a goli si incarca un frigider intr-un camion, apuca-te de treaba singur, sau mai bine suna o firma serioasa de mutari mobila . Pot sa atest ca am legat cu lucratori din relocare unele dintre cele solide prietenii din viata mea. Pentru ca ei au fost acolo cand nimeni altcineva nu era de gasit si au facut acele lucruri imposibile pentru mine.Sa presupunem ca esti la fel ca marea majoritate a oamenilor si ca ai de transportat doar mobila obisnuita din casa sau de la birou. Oricat de ieftina ar fi fost atunci cand ai achizitionat-o, sigur nu vrei sa o distrugi in timpul transportului. Sertarele, usile si partile mobile trebuie securizate. Muchiile si colturile trebuie protejate de loviri accidentale. Si asta e doar inceputul. Ai cu siguranta de mutat si o gramada de maruntisuri. Iar electrocasnicele si electronicele necesita ambalaje speciale.Dar daca, la recomandarile cunoscutilor, ai preferat sa apelezi la o firma care ofera solutii complete? Teoretic, profesionistii in relocari au toate materialele si logistica necesare pentru orice gen de mutari mobila. Din informatiile de pe site-ul lor ai inteles ca ei vor veni la tine acasa sau la biroul tau, pentru a lua cumva totul. Te-au asigurat ca vei regasi bunurile in stare perfecta, in locatia in care vrei sa te muti. Dar unele detalii iti sunt inca neclare. Oare va trebui sa iti dezasamblezi singur mobila? Oare e cazul sa cumperi baloti de folie cu bule sau sa iti invelesti televizoarele din casa in paturi imprumutate de la vecini? Cele mai serioase firme ofera o evaluare gratuita la tine in locatie, inainte de mutare. Profita de intalnire pentru a pune toate intrebarile. Iar atunci cand semnezi contractul de relocare cere sa ti se specifice in scris tot ce este inclus si ce nu.Sa zicem ca trebuie sa eliberezi casa sau spatiul de birouri joi. Altcineva se muta vineri. Firma la care ai rezervat autoutilitara te-a informat ca masina ta va fi livrata la adresa la prima ora. Asa ca joi dimineata esti impachetat si gata de plecare. Suni si ti se spune ca soferul e "pe drum". Suni mai tarziu si nu mai raspunde nimeni. Fara sa stii, ai facut un pariu riscant. In speranta ca vei putea economisi bani pentru transportul mobilei dintr-o locatie intr-alta, probabil ca ai rezervat prin cea mai ieftina firma gasita pe internet. Dar, de cele mai multe ori, acestia sunt intermediari. De fapt, ti s-a subinchiriat niste spatiu intr-un camion care se intoarce dintr-o alta cursa cu semiremorca goala sau partial goala.Noaptea cade. Vehiculul promis inca nu a ajuns. Prietenii care trebuiau sa te ajute la mutat s-au retras pe la casele lor, iar tu esti la a zecea cafea. Unde e camionul? De nervi, nici nu te mai gandesti ca vei fi nevoit sa iti incarci calabalacul singur. Dupa care o sa ai de facut curatenie in apartament. Stii doar ca altcineva se muta aici in cateva ore. Si ca trebuie sa iti recuperezi garantia de la proprietar. Dintr-o data, la numarul de telefon de contact al firmei de inchirieri intra robotul. Mesajul automat spune ca "programul de lucru de azi s-a incheiat".Tot ce iti mai ramane de facut este sa iti muti lucrurile afara din imobil, sa le pazesti peste noapte si sa speri ca masina rezervata va ajunge a doua zi dimineata. Al treilea sfat este ca intotdeauna cand rezervi o autoutilitara sa intrebi: "Imi puteti furniza numarul de telefon personal al soferului care conduce camionul, pentru a-l contacta direct in caz ca am intrebari sau daca intervine ceva?"Cand camionul nu vine si traiesti criza descrisa mai sus, o solutie poate fi sa pui totul intr-un depozit. In loc sa stea in soare sau chiar in ploaie, lucrurile tale ar sta mai bine la adapost, pana cand rezolvi problema. Spatiile de depozitare pe termen scurt valoreaza fiecare leu pentru linistea ta sufleteasca. Asa ca, informeza-te din timp si in ziua mutarii pastreaza la indemana contactul salvator. Nu e cazul sa incepi sa cauti la intamplare pe internet cand in acelasi timp trebuie sa gasesti o alta modalitate de a-ti duce obiectele de valoare la noua adresa.Vestea buna e ca daca ai contractat servicii prin terti, intarzierile cad in sarcina companiei respective, care iti va oferi spatiul de depozitare fara niciun cost suplimentar. E bine de stiut ca multe firme de mutari mobila detin astfel de hale ventilate si incalzite, cu paza non-stop si alte servicii de securitate si asigurare incluse. Asa ca, chiar daca te muti singur, e util sa discuti in prealabil si cu profesionistii care iti vor sari in ajutor la nevoie.Te-ai saturat de promisiunile goale ale intermediarilor de pe bursa de marfuri si de zilierii care insista ca vor fi la adresa "imediat dupa ce vom termina treaba pe care o au". Deci te hotarasti sa te muti singur. Nu conteaza ca nu ai permis si nici prieteni sau rude care sa te ajute. Iti poti muta mobila piesa cu piesa, bucata cu bucata, cu taxiul sau cu mijloacele de transport in comun!Dar, gandeste-te. Desi nu este interzis prin lege, trebuie sa fie un motiv pentru care nu ai vazut niciodata pe cineva cu o biblioteca in metrou, sau luptandu-se sa mentina la verticala un sifonier in autobuz. Chiar daca eviti ora de varf pe toate modurile de transport public, sa incerci sa cari mobilier greoi pe scari rulante si in spatii inguste e curata nebunie.Alternativa sunt taxiurile (nu am incercat inca sa ma mut cu Uber sau Lyft). Poti incerca sa suni si sa soliciti o masina mai mare. Poti incerca sa nu mentionezi ca rezervi cursa pentru un mutari mobila. Nu e insa un plan deloc sigur. Cand soseste taxiul si soferul va realiza ca te astepti sa faca cel putin sase calatorii pentru a muta toate lucrurile si ca ai de transportat articole precum lampi, cutii pline cu carti si scaune infasurate in folie stretch, e posibil sa fii refuzat si intreaga operatiune sa fie anulata.Sfatul tatalui meu este sa am "o bere rece de oferit oamenilor care au carat mobila, la sfarsitul zilei - sigur au castigat-o". Stiu ca sunt sanse mari sa mai am nevoie de ei in viitor, fie pentru alta mutare personala, fie pentru prieteni.Cum le multumesc profesionistilor atunci cand imi livreaza lucrurile la timp, fara ca nimic sa dispara sau sa fie zgariat? Daca normele de distantare sociala ma impiedica sa le strang mana, le ofer o bere, o recenzie pozitiva pe toate retelele de socializare si promisiunea ca, atunci cand ma voi muta din nou, voi apela tot la serviciile lor.