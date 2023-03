Sfaturi pentru ambalarea în siguranță a mobilei în scopul mutării

Mobilierul ar trebui intotdeauna manipulat cu atentie, in special in timpul unui transport international de mobila. Fie ca va mutati local, peste strada, sau realizati o mutare internationala este de dorit ca toate piesele de mobilier sa ajunga in perfecta stare.

In plus, mobilierul este unul dintre cele mai scumpe si mai grele lucruri de impachetat, transportat si relocate. Piese importante de mobilier pot fi foarte scumpe de inlocuit.

1. De ce materiale ai nevoie pentru a impacheta mobilierul?

Daca vrei sa iti protejezi mobilierul in timpul procesului de relocare, sau doresti sa il duci la un spatiu de depozitare nu trebuie sa aloci foarte multi bani pe materiale de impachetat, este suficient sa te deplasezi la un magazine de bricolaj, sau sa comanzi online urmatoarele materiale:

Carton ondulat pentru mobilier

Folie bubble

Folie stretch

Paturi din pasla

Banda scotch

optional etichete si marker

2. Cum sa pregatesti mobilierul pentru impachetare?

Pentru o mutare sigura stim ca la piesele mari de mobilier este inevitabila demontarea lor. Dar inainte de a scoate sertarele de la dulapuri, sau a desuruba picioarele meselor sunt cativa pasi ce trebuie urmati.

Inainte de impachetare sau demontare sterge toata mobila de praf. Poate suna caraghios, dar este un pas foarte important, deoarece granule mici de praf pot provoca zgarieturi pe mobila atunci cand se aplica folie bubble sau folie stretch. Dupa acest pas poti scoate sertarele si impacheta in ele lucrurile marunte, acest lucru ajuta la spatiul de depozitare, dar in acelasi timp va face si mobilierul mai usor.

3. Demontarea mobilierului in avans

Atunci cand este cazul este recomandat ca mobilierul de dimensiuni mari sa fie complet demontat. Demontati picioarele meselor, si a canapelelor, inlaturati pernele canapelelor si a scaunelor. Mai simplu o piesa daca poate fi demontata, faceti acest lucru, deoarece va ajuta la manipularea ei mai corect la relocare, va putea fi asezata mai bine in duba de transport marfa si bineinteles va ocupa mai putin loc in spatiul de depozitare.

Pentru a demonta corect o piesa de mobilier tineti cont de urmatoarele sfaturi:

Folositi manualul utilizatorului primit la achizitionarea piesei de mobilier

Utilizarea pungutelor ce se pot sigila este recomandat la strangerea suruburilor si a pieselor de dimensiuni mici

Daca o piesa de mobilier are multe parti folositi etichete si marker pentru a le nota

Atunci cand folositi o autofiletanta nu exagerati cu strangerea suruburilor deoarece pe termen lung se va strica capul surubului

Este recomandat ca demontarea mobilierului sa se realizeze cu o zi inainte de ziua relocari pentru a nu se pierde timp in ziua mutari

4. Ce folosim pentru impachetare, folie din plastic sau paturi pentru relocari?

Atunci cand vine vorba de folosirea a materialelor de protectie este recomandat sa folosim paturi din pasla deoarece acestea ofera un grad mai mare de protectie decat folia stretch sau chiar folia bubble. O alta idee este adaugarea si de carton printer piesele de mobilier.

Daca vei dori sa alegi o firma de relocari din Bucuresti recomandam sa va informati in prealabil cu privire la tipul de masina ce foloseste, serviciile puse la dispozitie si de ce nu, pretul.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.