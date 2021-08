Rulourile exterioare. Moduri de întreținere

Renumitele rulouri exterioare din aluminiu indeplinesc o functie importanta pentru caile de acces din locuinta ta: izolarea acustica si termoizolarea. Confortul unei case nu se limiteaza doar la un design interior in care in care mobila se imbina armonios cu paleta de culori aleasa. Gradul de confort vizeaza la fel de mult si finisajele si materialele calitative. Usile si ferestrele termoizolante sunt elemente care contribuie la gradul de relaxare de care ai nevoie in spatiul tau personal. Monteaza la ferestre sau chiar pentru usi garaj rulouri exterioare adecvate designului si stilului arhitectural.

Expuse la exterior, rulourile sunt iau contact direct cu temperaturile scazute sau prea ridicate, praf, intemperii, socuri, astfel incat pentru a le intretine si prelungi viata, trebuie sa aplici cateva metode simple de ingrijire. Pe cat de multe beneficii iti ofera, pe atat e de simplu sa le menajezi de factorii exteriori.

Praful se sterge cu o laveta moale

Noroiul se curata cu o laveta umezita cu apa si sapun, ori detergent fara clor. Nu se recomanda spalarea cu furtunul cu jet de apa, intrucat exista riscul de a scurtcircuita motorul.

Actionarea manuala

In cazul intreruperilor de curent, se la apela la actionarea manuala a ruloului. A se evita bruscarea snurului sau a benzii de actionare.

Protectia casetei de actionare manuala

Nu lovi, indoi, desface si nici nu expune la temperaturi excesive caseta actionarii manuale.

Reviziile periodice

In functie de frecventa utilizarii rulourilor exterioare, se recomanda reviziile periodice. Mai exact, pentru aproximativ cinci deschideri-inchideri pe zi, e necesara revizia anuala. Daca utilizarile zilnice ajung la cateva zeci de inchideri-deschideri intr-o zi, atunci sugestia este ca revizia sa se efectueze la sase luni.

Protejarea motorului

In cazul in care ruloul este dotat cu motor, timpul total de functionare neintrerupta trebuie sa fie de maxim patru minute. Daca motorul se supraincalzeste (prin depasirea timpului maxim de functionare neintrerupta), un senzor termic va decupla motorul de la sursa de curent. Doar dupa 30 de minute, se poate repune ruloul in functiune.

Lubrifierea sistemului mecanic

Acest procedeu ar trebui respectat periodic. Ruloul se va mentine intr-o pozitie intredeschisa.

Cum se curata plasele de tantari tip rulou?

Accesoriile tip plase tantari necesita curatare periodica. Solutiile sunt simple. Poti face acest lucru cu ajutorul unui burete umezit in apa calduta. A se evita folosirea aspiratorului cu aer cald sau peria rigida, pentru ca risti sa le deteriorezi. O alta metoda presupune sa pulverizezi detergent pe toata suprafata plasei si apoi sa o stergi cu o laveta uscata.

Pont: pentru economie si lucru eficient e mai rentabil sa achizitionezi o perie cu doua parti: una cu burete moale, iar cealalta cu fire fine cu care sp elimini impuritatile depuse pe sita.

Articol sustinut de PSK

