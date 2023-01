Concluzia unui român care caută apartament de un an: "Toți zic că este un moment prost să cumperi, dar cumpără lumea în draci"

Unii dintre românii care au nevoie să cumpere o locuință sau vor să investească în piața imobiliară amână momentul deoarece prețurile au crescut, la fal ca ratele de la bancă.

Sunt însă destui care fac pasul, în ciuda scumpirilor. Este concluzia unui român care încearcă de un an să cumpere un apartament în Capitală. Acesta a relatat că a încercat să negocieze prețul de câte ori a găsit o locuință pe placul lui și de fiecare dată a apărut alt cumpărător, într-o postare pe Reddit.

"De aproape un an caut să îmi cumpăr un apartament în București. De vreo 3-4 ori am ajuns în punctul de a face o ofertă, dar mereu a picat din diferite motive. Faza e că de fiecare dată am încercat să negociez, în limita bunului simț, iar agentul nu a cedat niciun pic. Băga texte din-alea că de fapt e super-ofertă ce ne face el (efectiv minciuni, după atâta timp știu și eu cum arată piața), iar când opuneam rezistență zicea "dacă nu îl luați dvs îl ia altul."

Și problema e că fix așa e, de 2 ori am renunțat pentru că prețul era absolut nesimțit și l-a luat altul în 2-3 săptămâni. Apropo că zice toată lumea că e moment prost să cumperi, cumpără lumea în draci.

Deci, oare chiar nu se poate negocia deloc? N-am știut eu ce să zic? Alt bluff decât "dacă nu scazi prețul nu-l cumpăr "nu cunosc, iar ăsta pur și simplu nu merge".

Cum se negociază prețul unui apartament

În comentarii, mai mulți i-au dat sfaturi despre cum ar putea negocia cu succes.

"Nu am un sfat concret, dar am o poveste prin care a trecut un amic când și-a luat casă acum 8 ani.

Amicul asta a luat casă direct de la proprietar, iar o parte din decizie a fost și că să îl facă în ciuda agentului imobiliar.

La prima vizionare amicului meu i-a plăcut mult casa, dar l-a enervat rău agentul când i-a spus de sus că nu negociază deloc prețul și că el vine casă cui vrea el. Amicul meu i-a spus că mai bine mai stă în chirie decât să îi dea agentului bani. Dar s-a întors mai târziu și s-a dus prin vecini și a lăsat numărul de telefon la 2 cu rugămintea că să îi spună proprietarului că e foarte interesat, dar că agentul imobiliar e o scârbă de om cu care nu vrea să mai discute.

Proprietarul l-a sunat, iar la final amicul meu a dat și cu 15 mii de euro mai puțin decât cerea agentul."

