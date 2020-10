Rolul compresorului de aer si cum il alegi pe cel potrivit

compresoarele cu piston;

Desi varietatea de compresoare de aer din magazinele de profil poate parea coplesitoare pentru cineva care doreste sa cumpere un astfel de dispozitiv, alegerea celui potrivit nu va mai fi atat de grea daca se tine cont de cateva detalii.Modul in care va fi utilizat determina si tipul de compresor aer de care este nevoie. In magazine exista mai multe tipuri de compresoare, dintre care cele mai folosite sunt:Compresoarele cu piston se utilizeaza cu precadere pentru umflarea rotilor sau pentru actionarea sculelor pneumatice mici, precum surubelnitele si bormasinile pneumatice.Compresoarele cu surub au, in general, o putere mai mare si sunt folosite la nivel industrial, nefiind potrivite pentru uzul casnic.Compresoarele mobile sunt prevazute cu roti si pot fi mutate in diverse locuri. Acestea se mai numesc si motocompresoare. Sunt folosite mai ales pentru sablare si pentru actionarea sculelor pneumatice, precum polizoarele si ciocanele pneumatice.Compresoarele de aer sunt de mare ajutor pentru uzul personal. Acestea pot fi folosite in numeroase situatii, precum:Cele mai potrivite tipuri de compresoare pentru aplicatiile enumerate sunt cele cu piston si motocompresoarele. Un compresor cu capacitatea de 25-100 de litri este excelent pentru umflarea saltelelor si obiectelor gonflabile, iar pentru umflarea anvelopelor masinii trebuie ales un compresor cu debit de maximum 150 de litri/minut si cu presiune maxima de 6 bari.Rolul si alegerea compresorului de aer folosit in medii profesionaleVulcanizarile, vopsitoriile, ateliere de reconditionat mobila si tapiterii, service-urile auto, santierele de constructii si chiar cabinetele stomatologice sau partiile de schi - toate acestea sunt locuri in care se poate folosi un compresor de aer. Cei care detin o afacere si vor sa isi eficientizeze munca, pot folosi un compresor de aer pentru:Cei care vor sa foloseasca un compresor de aer pentru proiecte mai elaborate, pot alege unul stationar, cu rezervor de peste 200 de litri. In acest caz, este recomandat un compresor de aer cu piston. De exemplu, uneltele si sculele cu aer comprimat functioneaza optim cu un compresor de aer cu debit de 250-300 de litri/minut si cu presiune de 10-12 bari.