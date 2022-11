Problemele care apar când îți renovezi un apartament: "A chemat poliția și am primit amendă 400 de lei. Unde am greșit?"

Mulți dintre cei care care locuiesc la bloc și fac lucrări în apartamente au probleme cu vecinii din cauza zgomotului, dar și pentru că frecvent cară materialele de construcții sau mobila cu liftul.

Este cazul unui românce care a cumpărat un apartament în București și a început să-l amenajeze. Aceasta a fost reclamată de vecini și s-a trezit cu o amendă de la poliție, după cum a relatat într-o postare pe Facebook.

"Unde am greșit? De curând, am cumpărat un apartament în București, la etajul 5 al unui bloc de 10 etaje. A trebuit cojit până la placă, deoarece era îngrozitor de vechi și insalubru.

Astăzi, am chemat 3 persoane cu o dubă pentru a căra, din apartamentul în renovare, un număr de 50 de saci cu moloz și spărturi de gresie.

După 30 de minute de cărat saci, cu liftul (care la nevoie era lăsat să fie folosit de locatari) am auzit scandal la parter. Era administratoarea chemată de un vecin de la parter, care striga că s-a făcut mizerie în lift și drept urmare a blocat liftul, a chemat politia și am primit amendă 400 de lei pentru mizeria din hol, praf mai ales. Urma a fi șters când terminam. Oricum am curățat.

Vecinul mi-a s-a spus că nu am voie să folosesc liftul pentru cărat, doar pe scări, (5 etaje cu saci grei de câte 30 de kg.??? ). Că liftul este doar pentru persoane. Că cine are câini plătește în plus la lift. Că trebuia să chem de la salubritate, dar salubritatea nu intră și în bloc", a scris femeia pe grupul Asociații de proprietari din România.

În comentarii, unii sunt de părere că amenda este corectă.

"Liftul este pentru persoane, nu pentru materiale de construcții, ap.electrocasnice, mobilă, etc. Din păcate ați fost amendat corect. Nu va sfătuiesc să contestați pv-ul în instanță. Aveți 15 zile să plătiți 2000 de lei. În blocurile unde există camere de supraveghere și firme de pază angajate se oprește liftul de ori cate ori se observă astfel de practici.

De ce ați cumpărat într-un bloc vechi? Dacă blocul era nou nu mai aveați atâta bătaie de cap cu renovarea. Nu vreau să va dezamăgesc, dar urmează să plătiți înlocuirea coloanelor de apă și a celor de căldură care sunt colmatate, repararea hidroizolației terasei și multe altele. Nu este o afacere să cumperi un apartament într-un bloc vechi!"

"Așa este. Au dereglat multe lifturi cărând gresie, frigidere etc.

