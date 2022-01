10 reguli de aur pe care trebuie să le știm în cazul tranzacției imobiliare de vânzare a locuinței

Toate întrebările pe care o sa le detaliez mai jos fac parte din etapa de planificare a vânzării unei case. Am ales să vorbesc despre ele pentru că la foarte mulți vânzători am observat următorul comportament: mă gândesc că vreau să vând casa, fac o scurta verificare pe internet să văd ce prețuri cer alți vânzători pentru proprietăți similare, fac câteva fotografii cu telefonul, postez anunțul cu casa de vânzare pe internet și aștept să mă sune cumpărătorii și să vină la vizionare. Văd pe parcurs ce se întâmplă și mă adaptez din mers.

Sunt câteva lucruri cărora consider că este important să le acorde atenție vânzătorul înainte să treacă la acțiune și dacă nu analizează lucruri, riscă nu vândă sau să vândă în niște condiții nefavorabile pentru el.

1. Prima întrebare la care trebuie să răspundă o persoana care se gândește să vândă o casă este „De ce vând?”. Răspunsul poate fi evident sau poate este nevoie să sondam mai mult ca să ajungem la el. De exemplu, dacă am decis că mă mut din București în Brașov, este important să înțeleg de ce am luat această decizie. Poate pentru că vreau să crească copiii mei într-un mediu mai puțin aglomerat, într-o casă cu curte; poate locul de muncă îmi permite să lucrez de acasă și să vin în București de 2 ori pe lună sau mai rar și visul meu este să trăiesc aproape de munte. De multe ori, când vindem o casă ne schimbăm viața cu totul și din această cauză este important să privim situația în ansamblu. Dacă răspunzând la întrebarea „De ce?” îți vine în minte expresia „nu mă grăbesc”, atunci cel mai bun lucru pe care poți să îl faci pentru tine să nu faci nimic și o să detaliez într-un articol viitor explicația pentru acest lucru.

2. În cât timp am nevoie să vând? Când vorbim de planificare, nu avem cum să nu luăm în considerare factorul timp. O întrebare ajutătoare ar putea fi: dacă peste 3 luni, 6 luni, 1 an sunt în aceeași situație ca acum, nu am vândut casa și nu mi-am pus planurile în aplicare, cum îmi este influențată viața și în ce mod mă afectează? Dacă răspunsul este „nu se întâmplă nimic, sunt bine așa cum sunt”, te invit să te întorci la prima întrebare: de ce vinzi?

3. La ce preț am nevoie să vând vs. care este prețul corect pentru casa mea? De multe ori nevoia noastră de bani diferă de prețul pe care l-am putea obți

