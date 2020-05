Proprietarii de case pot primi pana la 15.000 de euro pentru a-si eficientiza energetic imobilele

"Impreuna cu echipa de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu cei de la Administratia Fondului pentru Mediu, am gandit in premiera un program care sa sprijine eficienta energetica in Romania. Obiectivul principal al acestui program este sa sprijine mediul si economia pentru ca, astfel, Romania poate sa faca investitii inteligente. Romanii vor ramane cu mai multi bani in buzunar, vom reusi impreuna sa reducem emisiile de gaze cu efect de sera si statul roman, prin Guvernul pe care il reprezint, va pompa resurse financiare importante in industrii care, la randul lor, vor crea locuri de munca. Programul 'Casa Eficienta Energetic' intra, astazi, in consultare publica si toti romanii vor putea sa parcurga Ghidul (de finantare - n.red.), vor putea sa-i aduca adaugiri si sa faca si completari, daca va fi cazul.Programul pe care il lansam astazi se adreseaza exclusiv proprietarilor de case din Romania. Prin acest program, acestia pot sa-si eficientizeze energetic locuintele pe care le au, accesand o prima de eficienta energetica de pana la 15.000 de euro, cu care vor putea sa-si instaleze sisteme de termoizolatie, ferestre, centrale de condensatie, panouri solare, sisteme de iluminat cu LED, toate sistemele posibile pe care romanii si le pot achizitiona si astfel sa-si transforme casele in case eficient energetic", a afirmat Alexe.Acesta a adaugat ca, in momentul de fata, in Romania exista case care pierd prin pereti cel putin 30% din energia pe care au in interior, 25% prin acoperisuri si 25% prin ferestre."Deci, fiecare dintre noi nu face altceva decat, luna de luna, sa arunce banii pe geam sau sa-i piarda prin tavan...", a spus oficialul.Ministrul de resort a estimat ca de Programul "Casa Eficienta Energetic", al carui buget este de 100 de milioane de euro, vor putea beneficia aproximativ 9.000 de proprietari de case."Programul nostru vrea sa intrerupa aceasta risipa. Trebuie doar ca fiecare dintre romani sa aiba un proiect bine gandit, sa aiba un certificat de eficienta energetica si un audit care sa demonstreze ca, in urma acestei investitii, casa va fi mai eficienta si, evident, ...citeste mai departe despre " Proprietarii de case pot primi pana la 15.000 de euro pentru a-si eficientiza energetic imobilele " pe Ziare.com