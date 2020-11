Producatori de tencuieli decorative premium in Romania

Inca de la lansarea marcii pe piata, in anul 2003, Savana a incercat sa isi cladeasca succesul punand accent pe produse de inalta calitate. De asemenea, brandul a acordat o atentie sporita si aspectelor ce tin de mediu in ceea ce priveste procesul de productie a tencuielii. Portofoliul Savana include tencuiala decorativa de interior si exterior, precum si vopseluri lavabile, solutii specializate si alte emailuri pentru metal si lemn.Baumit este o companie producatoare de finisaje si sisteme termoizolante cu sediul in Austria, infiintata in anul 1995, care este prezenta in peste 20 de tari din Europa. Compania Baumit detine si doua fabrici in Romania, in Bucuresti si in judetul Alba, unde se produce tencuiala decorativa premium.Tencuiala decorativa Oskar este produsa de una dintre cele mai cunoscute marci din domeniul constructiilor la nivel european. Pe piata din Romania, brandul Oskar este sinonim cu inovatie si calitate pentru produsele de decorare si de renovare a locuintei. Folosirea tencuielii decorative Oskar are numeroase beneficii si acopera o gama larga de utilizari si de nevoi pentru renovarea completa a casei, atat la exterior, cat si la interior. Oskar este parte a grupului PPG Industries, lider mondial in comercializarea si productia de vopsele arhitecturale si industriale.Ceresit este o marca foarte cunoscuta la nivel international, cu peste 100 de ani de traditie in spate. De peste un secol, Ceresit este partener de incredere pentru profesionistii din domeniul constructiilor si amenajarilor. Tencuiala decorativa Ceresit este de buna calitate, rezultatul a multor ani de munca de cercetare si de dezvoltare. Tencuiala decorativa Ceresit indeplineste toate cerintele industriei de constructii si profesionistilor din intreaga lume, stabilind cele mai inalte standarde in domeniu.Tencuiala decorativa Duraziv apartine unei marci de top, cu peste 14 ani de experienta pe piata materialelor de constructii. Astazi, Duraziv este o companie de succes, care s-a extins in domeniul adezivilor, mortarelor pentru constructii, a vopselelor si tencuielilor decorative.Compania Caparol cu provenienta germana are ca si principala misiune asigurarea celor mai bune materiale de finsaj pentru constructii, atat interioare cat si exterioare. Acum, tencuiala decorativa Caparol poate fi gasita in magazinele de specialitate, fizice sau online, la un raport calitate-pret foarte bun.Nu in ultimul rand, marca de tencuiala decorativa Kober este recunoscuta in intreaga lume. A fost infiintata in anul 1990 de catre inginerul care poarta acelasi nume. Acum, finisajele decorative Kober sunt ideale pe suprafetele interioare si exterioare si au un aspect estetic unic.