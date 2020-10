ANALIZA: Cum evolueaza preturile locuintelor in starea de urgenta

Preturile solicitate pentru proprietatile rezidentiale din Romania (apartamente, dar si case) au tins sa se stabilizeze in perioada iulie-septembrie, potrivit Imobiliare.ro"Datele centralizate de Analize Imobiliare indica faptul ca preturile solicitate pentru proprietatile rezidentiale din Romania (apartamente si case) s-au stabilizat in perioada iulie-septembrie, consemnand o crestere usoara, de 0,3%, fata de trimestrul anterior. In mod similar, preturile de tranzactionare ale locuintelor au cunoscut un avans de doar 0,1% in al doilea trimestru, conform Institutului National de Statistica. Preturile cerute pentru proprietatile rezidentiale din Romania au fost cu 4,6% mai mari in al treilea trimestru fata de anul trecut, in scadere de la 7,6% trimestrul anterior, iar preturile tranzactiilor au crescut cu 6,6%, comparativ cu 8,1% in al doilea trimestru. Cresterea medie anuala a preturilor locuintelor in UE a fost de 4,7%", a declarat Dorel Nita, Head of Data & Research, Imobiliare.roIn primul trimestru al anului in curs, spre sfarsitul caruia au inceput sa se resimta primele efecte ale pandemiei, preturile locuintelor nu erau afectate, acestea majorandu-se cu 2,7%. Ca urmare a dificultatilor aparute in concretizarea unei tranzactii imobiliare cata vreme au functionat restrictiile de circulatie, pretentiile vanzatorilor de locuinte inregistrau, in urmatoarele trei luni, un recul de 1,7%. Data fiind inertia pietei imobiliare, este semnificativ ca aceasta a revenit atat de rapid pe o traiectorie (usor) ascendenta - chiar daca avansul nu a fost unul de proportii, el ramane, totusi, sugestiv. Marjele trimestriale de crestere din ultimii sase ani s-au mentinut, per ansamblu, sub pragul de 5%, iar majorari de sub 0,5% au mai fost consemnate in T2 2019 (+0,38%), in T1 2015 (+0,17%), dar si in T3 2014 (+0,19%).Cum au evoluat preturile in marile oraseDin cele 11 orase cu peste 200.000 de locuitori analizate, sase au consemnat cresteri ale sumei medii solicitate la vanzarea unui apartament, in vreme ce in alte patru au avut loc scaderi, iar un centru regional a fost caracterizat de o tendinta de stagnare.Mai exact, pretentiile vanzatorilor s-au majorat in Craiova (+1,3%, pana la 1.170 de euro pe metru patrat), Iasi (+1%, pana la 1.070 de euro pe ...citeste mai departe despre " ANALIZA: Cum evolueaza preturile locuintelor in starea de urgenta " pe Ziare.com