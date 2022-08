Patru recomandări pentru alegerea aspiratorului fără sac

Aspiratoarele fara sac pot fi o varianta mult mai eficienta in ceea ce priveste realizarea curateniei in locuinta pentru ca nu necesita un sac special, care trebuie schimbat frecvent. Pe piata exista o varietate de modele de aspiratoare fara sac, asa ca trebuie sa tii cont de cateva criterii esentiale, daca vrei sa cumperi un aparat eficient pentru casa ta.

Tine cont de suprafata locuintei

Daca locuiesti intr-o garsoniera sau intr-un apartament de mici dimensiuni, ar fi ideal sa optezi pentru un aspirator vertical, care nu ocupa mult loc si care iti permite sa te deplasezi cu el mult mai usor dintr-o incapere in alta, pentru ca acum exista si modele autonome, fara cablu de alimentare. In plus, un astfel de aspirator este foarte usor de folosit si de depozitat, asa ca il poti folosi fara probleme pentru a curata murdaria de pe toate suprafetele din locuinta, inclusiv din locurile greu accesibile, cum ar fi sertarele, rafturile, sau tavanul.

Este important sa tii cont de marimea locuintei tale atunci cand optezi pentru un aspirator fara sac, fie ca este vertical sau clasic. Alege aparatul potrivit in functie de suprafata si de planul locuintei tale, dar si in functie de spatiile pe care le vei curata.

Opteaza pentru un model usor de curatat

Spre deosebire de aspiratoarele cu sac, cele fara sac au un compartiment special in care este colectat tot gunoiul. Asa ca ar fi ideal sa alegi un aspirator care este usor de curatat. Acum exista modele automatizate, unde trebuie doar sa apesi pe un buton, iar compartimentul in care se afla gunoiul se va deschide instant, astfel incat reziduurile colectate sa poata fi aruncate direct in cosul de gunoi. Astfel, nu vei mai avea problema inlocuirii sacului, iar procesul de curatenie va decurge mult mai eficient.

Cauta un aspirator cu filtru HEPA

Daca vrei sa tii la distanta germenii, ar fi ideal sa optezi pentru un aspirator cu filtru HEPA. Un filtru HEPA ajuta la eliminarea impuritatilor din aer, avand capacitatea de a elimina pana la 99.9% dintre particulele de praf mai mari de 0,3 microni. In plus, aspiratoarele cu filtre HEPA sunt o alegere ideala pentru persoanele care se confrunta cu alergii sau care au astm bronsic, pentru ca filtrele curata aerul de praf, polen si de alte impuritati. Opteaza pentru un aspirator fara sac de la Miele, dotat cu filtru HEPA, pentru a te bucura de un aer proaspat si de o locuinta curata.

Verifica autonomia

Indiferent ca alegi un aspirator vertical sau unul tip robot, este important sa tii cont durata de functionare a aparatului, astfel incat sa nu fie nevoie sa il incarci de doua ori pentru a face curatenie in locuinta. Tocmai de aceea este ideal sa verifici mai multe modele si sa tii cont de dimensiunile suprafetelor pe care trebuie sa le aspiri. Pentru o locuinta spatioasa, poti alege un aspirator vertical care sa aiba o autonomie de pana la 80 de minute, in timp ce pentru apartamentele mici sunt ideale si aspiratoarele cu o durata de functionare de 30-45 de minute.

Alege un aspirator cu un acumulator puternic, care sa aiba o durata extinsa de functionare, astfel incat sa poti folosi aparatul pentru o perioada mai lunga timp, fara sa fie nevoie sa il incarci frecvent. Iar daca iti doresti mai multa flexibilitate, poti opta pentru un aspirator cu baterie suplimentara, care te va ajuta sa prelungesti durata de functionare. Un astfel de acumulator suplimentar este ideal mai ales atunci cand trebuie sa cureti suprafete mai mari.

Asadar, acestea sunt detaliile esentiale de care trebuie sa tii cont daca iti doresti sa achizitionezi un aspirator fara sac. Gandeste-te ce fel de aparat este mai potrivit pentru locuinta ta, verifica mai multe modele si alege-l pe cel potrivit nevoilor tale.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.