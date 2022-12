Meseriașii români se plâng și ei de clienți: "Ar trebui să facem recenzii. Nu mai cereți avioane de le-ati văzut voi pe Pinterest sau Instagram"

Mulți români se plâng de experiențele pe care le au cu meseriașii angajați pentru diferite lucrări în casă. Unii cer prețuri foarte mari, execută lucrări de proastă calitate, iar uneori le abandonează înainte de a le termina.

Meseriașii au la rândul lor nemulțumiri legate de clienți.

Este cazul unui meseriaș care a formulat un punct de vedere, într-o postare pe Facebook.

"Nici clienți serioși nu mai sunt"

"Într-adevăr, nu mai sunt mulți meseriași serioși pe la noi, dar nici clienți serioși nu mai sunt.

Din ce în ce mai mulți clienți care vor avioane, fără a avea habar cum se poate face sau cum se lucrează.

Mulți au impresia ca dacă îți dau 100 lei în plus la lucrare poți să faci ce zice el.

Si meseriașii au doar 2 mâini și sunt oameni, nu roboți, să fie comandați după cum vrea clientul.

Normal ca nu mai vine meseriașul la voi dacă dati 20 de telefoane pe zi să puneti niște întrebări banale, dacă forțați cu termenele, dacă veniți cu idei că așa era mai bine sau că dacă nu faci așa și ar mai fi exemple...

După cum spunea cineva mai demult, aici pe grup, ar trebui să facem recenzii și la clienți, nu numai la meseriași.

Așa că, dragi beneficiari, documentați-vă bine înainte să cereți un serviciu sau un produs, nu mai cereți avioane de le-ati văzut voi pe Pinterest sau Instagram și sa stiti ca nu mai merge treaba cu 100 lei pe zi și face ce zice clientul. Un meseriaș serios își face treaba lui, nu și treaba clientului", a scris acesta pe grupul Idei de amenajări.

"Pe banii lui, clientul poate cere orice vrea"

Postarea a stârnit reacții contradictorii.

"Cred că nu sunteți meseriaș adevărat. Acela spune de la început dacă știe să facă ce i se cere. Pe banii lui, clientul poate cere orice vrea."

"Având în vedere prețurile exagerate care se practică, or să învețe oamenii să își facă singuri lucrările, fără să mai apeleze la "meseriași"."

"Din păcate așa am ajuns noi. După ce nu am contestat prețurile cerute și nu i-am frecat la cap așa cum scrie aici în postare, dar tot au binevoit să ne fure din materiale și bani și să descoperim problemele în timp, am ajuns să facem noi restul lucrărilor și măcar știm că nu suntem prostiți."

"Păi dacă un client cere avioane care nu se pot face, îi explici omului de ce nu se poate și dacă nu înțelege vă strângeți mâna și fiecare cu ale lui."

