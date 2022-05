La cat se cifreaza investitia intr-o centrala GPL cu adevarat performanta?

Tehnologia a evoluat intr-o asemenea masura, incat ai posibilitatea de a-ti asigura confortul acasa indiferent de zona in care locuiesti. Intr-o casa situata la marginea padurii sau intr-o cabana de la munte poti sa te bucuri de aceeasi armonie si stare de bine ca si cum ai locui in centrul unui mare oras.

Printre echipamentele care ofera aceasta posibilitate se afla noile modele de centrala GPL, gandite special pentru regiunile care nu sunt deservite de reteaua de gaze naturale si unde nu se doreste folosirea unei instalatii pe curent electric.

Functionarea si consumul noilor tipuri de centrala GPL

In locuintele care nu sunt racordate la sistemul national de distributie a gazului metan, solutia ideala pentru asigurarea incalzirii si a apei calde menajere consta in folosirea de gaz petrolifer lichefiat (GPL).

Centralele care utilizeaza acest combustibil functioneaza in condensare si sunt prevazute cu functii multiple, care nu numai ca sporesc confortul, dar asigura si o utilizare simpla. In plus, ele pot fi conectate cu succes la internet si, astfel, devin usor de controlat cu ajutorul unor dispozitive inteligente, precum un smartphone sau un laptop.

Cele mai performante modele de centrala GPL au o eficienta de pana la 109%, astfel incat asigura un consum redus de combustibil. Acesta poate fi influentat si de componenta amestecului de gaz petrolifer lichefiat. Mai precis, puterea calorica de ardere este influentata de procentele diferite de butan si propan.

Avantaje si dezavantaje cand folosesti o centrala GPL

Exista numeroase beneficii ale alegerii unui astfel de echipament de incalzire, iar cele mai importante dintre acestea sunt urmatoarele:

• pot asigura incalzirea oricarei locuinte, indiferent de tip sau de zona in care este amplasata;

• sunt mult mai usor de folosit in comparatie cu centralele care utilizeaza combustibil solid precum carbune, lemne sau peleti;

• toate operatiunile care tin de aprovizionarea cu butelii, de dezinstalarea celei vechi si de instalarea celei noi sunt realizate de catre o firma specializata. Prin urmare, nu mai este nevoie ca utilizatorul sa cumpere, sa transporte, sa depoziteze sau sa sectioneze ceva, asa cum stau lucrurile cu lemnele;

• o centrala GPL este prietenoasa cu natura, comparativ cu instalatiile pe baza de carbune ori lemn;

• trecerea de la GPL la reteaua de gaze naturale se poate realiza cu usurinta, in cazul in care apare aceasta posibilitate de conectare.

Dezavantajele sunt mai putin numeroase. Ele se refera la faptul ca este nevoie de o depozitare speciala a buteliilor, precum si la necesitatea efectuarii unor revizii periodice, semestriale.

Ce investitie presupune o centrala GPL?

In magazinul online QuickShop.ro sunt disponibile zeci de modele, produse de firme a caror calitate este recunoscuta pe plan international, precum Viessmann sau Ariston. Ele pot sa ofere atat caldura cat si apa calda in locuinte de diferite dimensiuni, deoarece au o putere diversa, cuprinsa intre 24 si 35 de kilowati.

Preturile variaza in functie de putere si de alte caracteristici, dar trebuie cunoscut faptul ca modelele cu cele mai mici preturi costa mai putin de 3 000 de lei. Pe de alta parte, exista si centrale cu un pret mai mare de 5 000 de lei, majoritatea echipamentelor necesitand o investitie cuprinsa intre aceste limite.

Alege o astfel de centrala pentru a te bucura mereu de confort in propria locuinta, indiferent de vremea de afara!

