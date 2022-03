Invertoare sudare – cum le diferentiezi?

Durata activa la amperaj maxim

Datorita avantajelor pe care le ofera utilizatorilor si procesului de sudare, invertoarele sunt aparate extrem de populare in acest domeniu. Tehnologia inovatoare, consumul mic de energie, greutatea redusa, aspectul compact, randamentul bun, raportul calitate-pret si dimensiunile mici sunt principalele motive pentru a alege un invertor de sudare in detrimentul aparatelor conventionale de sudare.

Am cerut sfatul reprezentantilor Rebels Grup pentru a afla cum se diferentiaza invertoarele de sudare. Rebels Grup este unul dintre cele mai relevante nume din Romania atunci cand vine vorba de sudare, oferind, pe langa aparate de calitate exceptionala, consultanta in alegerea aparatelor de sudare, precum si service profesionist.

Iata care sunt principalele aspecte prin care se pot diferentia aparatele de sudare tip invertor.

Acest parametru este folosit pentru a indica perioada de timp in care un aparat de sudare tip invertor poate sa functioneze neintrerupt la amperaj maxim, fara sa se supraincalzeasca.

Durata includerii pe curentul maxim se exprima in procente, iar procentul este invers proportional cu posibilitatea supraincalzirii. Asadar, cu cat valoarea este mai ridicata, cu atat posibilitatea supraincalzirii este mai redusa.

Pentru a te baza pe aparatul de sudare tip invertor un timp cat mai indelungat si pentru a reduce riscul aparitiei de defectiuni tehnice, cei de la Rebels Grup recomanda sa alegi un invertor cu durata activa la amperaj maxim cat mai ridicata.

Provenienta invertorului de sudare

Aparatele de sudare tip invertor pot fi diferentiate si in functie de marca. Pentru ca discutam despre o tehnologie inovatoare, care sta la bazele acestor aparate, este de la sine inteles faptul ca un producator cu renume ar trebui ales intotdeauna in detrimentul celor no name. Pe langa garantia calitatii, te vei asigura si de faptul ca piesele de schimb pentru invertor vor fi disponibile in cazul aparitiei defectiunilor.

Printre cei mai renumiti producatori de aparate de sudare tip invertor se numara ESAB si EWM, Bohler.

Electrozii si curentul maxim utilizabil

Pentru ca aparatul de sudare tip invertor sa fie compatibil cu metalul cu care vei lucra – concret, cu grosimea acestuia – este necesar sa faci o diferentiere in functie de curentul maxim utilizabil si de electrozii utilizati.

De exemplu, pentru material cu grosimea cuprinsa intre 1-3 mm este potrivit un invertor cu electrozi de 1-1.5 mm si curent maxim utilizabil cuprins intre 20 A si 60 A. La polul opus se afla grosimile mai mari ale materialelor de sudare, de 15-18 mm, pentru care se recomanda curent cu valori cuprinse intre 220 A si 260 A si electrozi de minim 6 mm.

Exemplele de mai sus sunt orientative, existand mai multi parametri dupa care te poti ghida in cazul in care ai nevoie de un invertor de sudare. Daca nu detii astfel de cunostinte tehnice, poti solicita detaliile de care ai nevoie pentru alegerea celui mai potrivit invertor de la Rebels Grup.

Acestea sunt doar cateva aspecte care te pot ajuta sa diferentiezi invertoarele de sudare. Indiferent de alegerea pe care o faci, asigura-te ca vei colabora cu un furnizor serios de aparate de sudare tip invertor, care iti ofera consultanta de care ai nevoie, precum si o garantie suficienta pentru dispozitivul ales sau posibilitatea de a efectua eventualele reparatii intr-un centru autorizat.

