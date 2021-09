Intrebari si raspunsuri despre termostatele ambientale. Ce trebuie sa stii?

Pentru ca toamna a sosit deja, trebuie sa ne gandim la modul in care ne vom incalzi, atunci cand temperaturile vor scadea radical. Daca avem o centrala termica, atunci este important sa achizitionam un termostat ambiental, care sa ne permita sa setam temperatura centralei termice, astfel incat sa obtinem un ambient cald si placut in timpul zilelor racoroase si sa ne bucuram de un spatiu confortabil, in armonie.

Termostatele ambientale sunt produsele care ofera confort sporit atunci cand temperaturile sunt scazute, dar si facturi cu sume mai mici de plata, daca sunt alese cu atentie. In lipsa lor, centralele ar functiona non-stop, ceea ce ar duce, bineinteles, la costuri ridicate. Atunci cand se folosesc aceste dispozitive, consumul de combustibil va fi redus cu pana la 30%. Asadar, investitia in termostate ambientale este rentabila.

Iata raspunsurile la cele mai frecvente intrebari despre aceste dispozitive!

Cum sa aleg termostatul potrivit?

Pentru a te bucura din plin de termostatul ambiental pe care l-ai achizitionat, trebuie sa stii cum sa il alegi in functie de necesitatile tale. De exemplu, daca vrei un dispozitiv care poate fi utilizat foarte usor, poti alege un model simplu, fara fir, sau un cronotermostat. In cazul in care iti doresti sa ai un control cat mai bun al caldurii, trebuie sa-ti indrepti atentia catre termostate ambientale electronice si cu burduf, care sunt mai precise, iar daca vrei sa le poti controla de la distanta, asigura-te ca modelul ales este smart.

Unde pot fi utilizate termostatele ambientale?

Ele sunt potrivite pentru locuinte, cladiri de birouri si orice alt tip de cladire. Termostatele contribuie la mentinerea unei temperaturi placute in interiorul incaperilor, dar si la economisirea combustibilului, asa ca reprezinta o alegere excelenta atat pentru proprietarii de locuinte, cat si pentru cei ai altor tipuri de cladiri.

Cum functioneaza un termostat ambiental?

Lucrurile nu sunt complicate in ceea ce priveste functionarea termostatelor ambientale. Persoana care detine acest tip de dispozitiv trebuie doar sa regleze temperatura dorita, iar termostatul va comunica centralei faptul ca trebuie sa incalzeasca incaperea pana cand ajunge la acea temperatura. Apoi, el va opri centrala, economisind astfel combustibil. In momentul in care temperatura va scadea sub cifra setata, termostatul va porni iar centrala.

Unde se monteaza un termostat ambiental?

In primul rand, trebuie sa stii ca termostatele ambientale trebuie sa fie montate in camere etalon pentru locuinte, care pot fi reprezentate de un living open space sau chiar de holul casei. De ce se numeste camera etalon? Pentru ca temperatura inregistrata acolo este un etalon pentru temperatura din intreaga locuinta.

Termostatele trebuie montate la o distanta de aproximativ 1,5 m de sol, la distanta de surse de caldura/frig sau curent. Ele trebuie sa inregistreze temperatura pe care o simt locuitorii casei, asa ca nu trebuie amplasate nici la nivelul solului, dar nici foarte sus.

Unde gasesc cele mai bune oferte?

Alege magazinul online QuickShop.ro daca iti doresti sa achizitionezi termostate ambientale de calitate la preturi avantajoase. Pe acest site vei gasi o gama variata de produse, dar si oferte speciale.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.