INS: A scazut numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a scazut cu 15 % in primele cinci luni ale anului

"In luna mai 2020, s-au eliberat 3.062 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 33,7% fata de luna aprilie 2020 si in scadere cu 25,9%, fata de luna mai 2019. In perioada 1 ianuarie - 31 mai 2020, s-au eliberat 13.997 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 15% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent", arata datele INS Asadar, in luna mai 2020 s-au eliberat 3.062 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, din care 69,3% sunt pentru zona rurala. In luna mai 2020 se evidentiaza o crestere a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale (+772 autorizatii), comparativ cu luna precedenta."In profil teritorial, aceasta crestere este reflectata in toate regiunile de dezvoltare, astfel: Nord-Est (+155 autorizatii), Sud-Muntenia (+133), Vest (+113), Centru (+100), Sud-Est (+96), Nord-Vest (+76), Sud-Vest Oltenia (+55) si Bucuresti-Ilfov (+44)", potrivit INS.In luna mai 2020 fata de luna corespunzatoare a anului precedent, se remarca o scadere a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale (-1.071 autorizatii), scadere reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (-244 autorizatii), Sud-Muntenia (-198), Sud-Est (-191), Sud-Vest Oltenia (-134), Nord-Vest (-125), Bucuresti-Ilfov (-119) si Centru (-87). Cresteri au fost in regiunea de dezvoltare Vest (+27 autorizatii).In perioada ianuarie-mai 2020 s-au eliberat 13.997 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 15% fata de perioada 1 ianuarie - 31 mai 2019. Scaderi s-au inregistrat inurmatoarele regiuni de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-571 autorizatii), Sud-Est (-520), Sud-Muntenia (-348), Nord-Est (-325), Centru (-321), Sud-Vest Oltenia (-237) si Vest (-167). Cresteri au fost in regiunea de dezvoltare Nord-Vest (+15 autorizatii).Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. ...citeste mai departe despre " INS: A scazut numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a scazut cu 15 % in primele cinci luni ale anului " pe Ziare.com