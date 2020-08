Imbunatatirea performantei energetice cu ferestrele Salamander

Totodata, ferestrele pot fi responsabile pentru ineficienta energetica a unei locuinte, pierderi inutile de caldura, consum ridicat de energie, curenti reci, condens si igrasie. De aceea, alegand ferestrele adecvate, poti reduce substantial consumul de energie al casei, costurile de incalzire sau racire, emisiile de gaze cu efect de sera, umiditatea si multe alte probleme.In acest context, Salamander vine cu o oferta imbatabila de ferestre.Salamander este unul dintre cei mai importanti producatori de sisteme de profil din plastic pentru ferestre si usi. Cu o vechime de peste 30 de ani in domeniu, Salamander ofera garantia calitatii superioare si autenticitatea know-how-ului german.Compania exista din 1885, dar abia un 1973 a inceput productia de echipamente PVC pentru usi si ferestre.Instaland ferestre termopan Salamander , o mare parte din problemele legate de ineficienta energetica sunt evitate cu succes. Vom vedea in continuare cat de usor este sa imbunatatesti performantele energetice ale unei case cu aceste ferestre.Casele pasive asigura confort termic sporit cu consum minim de energie, iar ferestrele Salamander sunt ideale pentru acest gen de case. Altfel spus, sunt casele autosustenabile care ofera confort termic, atat in zilele toride de vara, cat si in cele mai friguroase zile ale iernii. Cu un coeficient de transfer termic de pana la 0.75W/m2K, ferestrele Salamander se pot utiliza cu succes chiar si pentru casele pasive.Coeficientul de tranzitie de caldura determina capacitatea tamplariei ferestrelor de a transmite caldura sau nivelul pierderilor termice care se reflecta in facturile de energie. Cu cat acest coeficient este mai mic, cu atat sunt mai mici pierderile de caldura prin fereastra, iar ferestrele Salamander asigura acest lucru din plin.Atunci cand alegi ferestrele Salamander, optezi pentru profile de calitate superioara, iar pentru a optimizarea situatiilor, ar trebui sa tii cont de cateva aspecte:Configuratia ferestrelor - pentru a gasi fereastra care sa se potriveasca cladirii;Conditii climatice locale - curbele si diferentele de temperatura, precipitatiile, orele cu soare, ninsorile, vantul, gradul de poluare a aerului, etc.Cerinte de personalizare - se pot folosi strategii de optimizare a aportului de lumina si energie, autenticitate istorica, stil, design, factori ecologici precum izolarea fonica, dar si costurile.