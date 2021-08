Idei de cadouri unice pentru cei dragi

Un aparat foto polaroid

Un joc de societate

Un aparat de gofre sau briose

Obiecte decorative

O planta

Chiar daca ne aflam in era tehnologiei, iar telefoanele mobile au camere foto din ce in ce mai performante, fotografiile pe film raman in continuare cele mai frumoase amintiri. Poate ca un smartphone are o memorie mare, si poate stoca sute de fotografii, dar cate dintre ele ajung sa fie puse in rama? Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un cadou inedit, poti alege pentru ei un aparat foto polaroid, care developeaza fotografiile la minut. Ulterior, fotografiile pot fi pastrate intr-un album special sau pot fi lipite pe frigider cu magneti sau agatate pe o ghirlanda.Jocurile de societate au devenit o metoda inedita de a te distra alaturi de cei dragi, mai ales in serile in care vrei sa te bucuri de momente frumoase, petrecute acasa. Celebrele board games sunt din ce in ce mai cautate si pot fi jucate atat in familie, in grupuri mici, cat si in doi. Poti opta pentru clasicul Monopoly, de care oricine a auzit macar o data in viata, sau poti alege un alt joc interesant, care le va antrena imaginatia prietenilor tai. De exemplu, "Citadele" e un joc de societate in care fiecare isi construieste un oras, iar mecanica de baza e foarte simpla: primesti bani, construiesti cartiere. Un alt joc de societate extrem de popular este Catan, unde jucatorii devin colonisti care colecteaza resurse pentru a construi cele mai multe drumuri, sate sau orase.Cat de delicioase sunt gofrele si briosele, mai ales la micul dejun. Iar vestea buna este ca sunt foarte usor de pregatit, mai ales daca ai aparatura necesara. Daca ai acasa un waffle maker, poti obtine instant vafe belgiene, crocante la exterior si pufoase in interior, pe care le poti servi cu miere, dulceata sau ciocolata. Asa ca un aparat de gofre sau briose ar putea fi cadoul perfect pentru o matusa, o sora sau o prietena apropiata.Daca este vorba despre un cadou de casa noua, atunci poti trece pe lista de daruri cateva obiecte decorative. Dar, inainte de a alege un astfel de cadou, va trebui sa tii cont de pasiunile si hobby-urile gazdei, dar si de gusturile sale estetice. Asa ca poti alege un set de perne decorative, un ceas de perete modern, lumanari parfumate, suporturi din lemn pentru diverse accesorii, sau tablouri canvas moderne de la Inpride.ro Pentru persoanele care stau la curte si sunt pasionate de gradinarit, poti alege o planta care poata fi amplasata in mediul exterior. Sunt o multime de variante spre care te poti orienta, de la crini de gradina, pana la zambile, narcise, trandafiri sau bujori. In schimb, daca familia ta locuieste intr-o casa mare, poti alege o planta voluminoasa, cum ar fi un arbust sau un mini-palmier, care ar oferi o nota exotica intregii locuinte. Iar pentru cineva care locuieste la apartament, poti alege un terariu din sticla cu diverse plante aeriene sau suculente, care nu necesita o ingrijire speciala. Un astfel de terariu reprezinta o decoratiune speciala, care poate fi amplasata oriunde in camera. In plus, terariile sunt ideale pentru cei care nu au timp sa ingrijeasca o planta, dar isi doresc sa aiba un element natural in propria casa.Atunci cand alegi cadourile pentru cei dragi, gandeste-te la nevoile pe care acestia le au, dar si la pasiunile si hobby-urile lor. De multe ori, un cadou simplu poate fi darul perfect, daca acesta este ales cu atentie. Si nu uita de partea emotionala. O surpriza frumoasa pentru cei dragi poate starni o multime de emotii si poate marca un moment, intr-un mod cu totul special.