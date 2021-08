Ghid TV 2021: tot ce trebuie sa stii despre modelele disponibile pentru cumparare anul acesta

Samsung

In absenta televizoarelor sale MicroLED, pariul excelent al Samsung este pe tehnologia MiniLED, implementata in noua sa serie Samsung Neo QLED. Modelele sale de top sunt QN900A si QN800A, cu rezolutie 8K si MiniLED FALD. Intre cele doua, acestea se deosebesc in principal prin luminozitatea maxima, de pana la 4.000 de nits in modelul sau pilot. Cele mai avansate modele TV 4K Neo QLED sunt QN95A si QN90A, diferind in ceea ce priveste calitatea sunetului si tehnologiile de imagine, cum ar fi "Ultra Viewing Angle" si "Micro Dimming Ultimate Pro". Gama QN85A incorporeaza si tehnologia MiniLED, desi cu o luminozitate mai mica. Restul gamei Samsung pentru acest 2021 pierde litera "N". Acestea sunt modelele TV 4K QLED din gamele Q80A, Q75A sau Q60A. In plus, Samsung are modele cu panouri LCD la preturi mai mici.Inca un an, televizoarele LG pot fi diferentiate in doua categorii: modele OLED si cele care incorporeaza tehnologii care imbunatatesc LED-ul. In acest din urma caz, cu gamele QNED (MiniLED) si NanoCell. Vestea cea mare vine cu noile panouri LG Evo, incorporate din modelul seriei G1. Una dintre cele mai competitive game este seria C1, cu a 4-a generatie de procesor de imagine Alpha 9 si dimensiuni incepand de la 48 inci. Noul LG QNED Mini LED QNED99, cu rezolutie 8K si QNED95 / 90 cu rezolutie 4K , sunt exponentii maximi ai MiniLED. Sunt incorporate in seria NanoCell, cu mai multe categorii si dimensiuni. Toate modelele LG vin cu sistemul de operare WebOS si chiar gama Nano85 include cel putin un port HDMI 2.1. Acestea sunt preturile lor oficiale, desi LG ofera de obicei reduceri excelente prin multiplele sale promotii.Procesorul "cognitiv" Bravia XR este protagonistul principal al Sony pentru acest model 2021. Blazon este Sony A90J, un TV OLED disponibil in trei dimensiuni diferite, cu sistemul Google TV, care se adauga la toate gamele, si prezenta Bravia Core, propriul serviciu de streaming. Singurul model 8K de la Sony este Z9J, un televizor de dimensiuni mari cu tehnologie LED Full Array. In domeniul OLED-urilor, Sony ofera si un model cu un pret mai limitat, cum ar fi Sony A80J. Gama Bravia XR este completata de televizoarele LED Full Array X95J, X92J si X90J, precum si de modelul Edge LED X85J.Cu exceptia modelului de varf Philips OLED + 935, care, desi a fost prezentat anul trecut, este inca un punct de referinta, noile televizoare Philips pentru 2021, care se termina in "6", nu si-au anuntat preturile. Pentru acest an, Philips isi reinnoieste modelele OLED cu standardul HDMI 2.1 si procesorul P5 din generatia a 5-a. Exista, de asemenea, noutati in gama LED, cu incorporarea tehnologiei MiniLED.Panasonic are pentru acest an diferite modele OLED, printre care JZ2000 cu panou Master OLED si sunet semnat de Technics. Odata cu aceasta, gama OLED este completata de modelele JZ1500 si JZ1000. Spre deosebire de modelele emblematice care vin cu My Home Screen 6.0, gama LED JX940 si JX800 introduce Android TV. Primul vine cu un panou HDR Cinema Display 120 Hz, compatibil cu HDR10 +, modul Dolby Vision IQ si modul Filmmaker, pe langa noul procesor HCX Pro AI prezent si in OLED-urile sale.