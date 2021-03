Ferestre de mansarda pentru case inteligente

VELUX, lider in inovatie si confort, a dezvoltat pentru ferestrele sale un sistem prin care acestea sa poata fi actionate de la distanta si un kit de control climatic, pentru un climat interior sanatos - automat.Fereastra VELUX INTEGRA are dotari premium, pentru a satisface nevoile celor mai pretentiosi clienti. Manerul elegant cu clapeta de ventilare integrata, precum si geamul cu trei foi de sticla fac ca acest produs sa se integreze perfect in designul oricarui proiect si sa ofere un confort termic ridicat.Designul minimalist si deschiderea in exterior de pana la 45o, ofera o priveliste spectaculoasa, indiferent de anotimp. Aceasta fereastra este dotata cu un senzor de ploaie care se activeaza si care inchide fereastra la semnalarea primelor picaturi de ploaie si cu un senzor de protectie care opreste inchiderea ferestrei atunci cand cerceveaua intalneste un obstacol. Acest tip de fereastra este disponibil , atat in varianta electrica, cat si cea solara si permite controlul de la distanta.Pentru o gestionare mai eficienta, se poate monta kitul de control climatic VELUX ACTIVE, prin care ferestrele de mansarda si accesoriile se pot controla cu ajutorul telefonului. Acest kit integreaza cea mai noua tehnologie inteligenta bazata pe senzori, ce gandeste si actioneaza in numele utilizatorului. Senzorii inteligenti monitorizeaza temperatura, umiditatea si concentratia de CO2 din interior si activeaza sistemul pentru a controla automat ferestrele de mansarda. Kitul de control climatic VELUX ACTIVE este programat astfel incat ferestrele de mansarda sa se deschida automat, pentru a permite aerului proaspat sa patrunda in casa, atunci cand este necesar. De asemenea, sistemul previne supraincalzirea locuintelor prin inchiderea rulourilor si a roletelor.Daca esti dezvoltator imobiliar, arhitect, inginer sau montator si ai un proiect de casa pentru care cauti solutii cu privire la utilizarea luminii naturale si a ventilatiei naturale, ai la dispozitie Ghidul de design VELUX In acest ghid, sunt prezentate o varietate de resurse valoroase, solutii pentru diferite tipuri de spatii, studii de caz, proiecte VR, studii care arata care sunt beneficiile luminii naturale pentru clienti, precum si sfaturi si recomandari pentru design si proiectare.