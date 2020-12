Cum sa iti pregatesti locuinta pentru a fi inchiriata

Asadar, inainte de a incepe "vanatoarea" de noi chiriasi si de a lua legatura cu o agentie ce dispune atat de apartamente de vanzare , cat si de inchiriat, ai grija sa indeplinesti cateva cerinte pentru ca totul sa mearga rapid.In primul rand, este foarte important sa zugravesti peretii apartamentului care tind sa devina patati si uzati. Cea mai potrivita culoarea este albul, fiind neutra si oferind acel sentiment de prospetime si curatenie. Poti opta si pentru o culoare precum bej, aceasta numarandu-se printre preferintele tinerilor.Este de la sine inteles ca dupa ce ai zugravit intreaga casa nu iti ramane altceva de facut decat o curatenie generala. Acorda o atentie sporita baii si bucatariei, observa unde sunt pete de grasime, mucegai sau alte probleme ale apartamentului. Curata foarte bine geamurile, podeaua, perdelele si jaluzelele. De asemenea, daca nu ai covoare, te sfatuim sa investesti in achizitionarea unora atragatoare. Ele pot schimba atmosfera locuintei, dar vor proteja si podeaua de posibile daune facute de noii chiriasi.Repararea problemelor majore este esentiala. Prize iesite din perete, baterii de dus defecte, usi ce scartaie sau nu se inchid, toate acestea nu trebuie sa existe intr-o casa pe care vrem sa o inchiriem. De asemenea, in cazul in care ai mobilier rupt sau foarte uzat, ar trebui sa iei in considerare inlocuirea lui urgenta. Pe langa o impresie buna, cu siguranta vei obtine si un pret mai mare pentru chiria lunara.Daca bugetul iti permite, poti incerca si o mica modernizare a locuintei si sa o adaptezi la cerintele prezentului. Astfel, in functie de chiriasii pe care ii cauti, poti adauga in oferta ta o masina de spalat vase, un uscator de rufe, poate chiar termostate wireless. Aceste aparate moderne vor fi extrem de apreciate de familii, ajutandu-le sa economiseasca timp pretios pentru ei.Chiar daca cel mai probabil persoanele care iti vor inchiria locuinta vor avea gusturi diferite fata de tine in materie de decor, tu trebuie sa le oferi inca de la intrare sentimentul acela atat de cautat de "acasa". Asadar, nu te sfii sa folosesti anumite elemente pentru a crea un spatiu primitor si placut, care sa insufle caldura. Poti opta pentru perdele lungi, din tavan pana in podea, care vor da impresia unor camere inalte, poti alege lucrari de arta atractive ce vor da culoare peretilor albi abia pictati, perne si cuverturi frumos potrivite pe canapea si in patul matrimonial. De asemenea, florile sunt cele care vor face diferenta si vor oferi o ambianta incantatoare.Dupa ce ai bifat toate punctele de mai sus, ramane sa realizezi niste fotografii superbe care sa surprinda cat mai bine locuinta ta. Imaginile sunt esentiale, oamenii deruland pozele inainte de a citi detalii despre spatiul pe care il inchiriezi. Pentru o sesiune reusita, te sfatuim sa incerci sa folosesti cat mai mult lumina naturala si ai grija sa surprinzi mai multa podea decat tavan. Perfect ar fi sa realizezi fotografiile intr-o zi insorita pentru a te putea bucura de rezultate excelente.Asadar, daca vrei sa inchiriezi o locuinta, acorda atentie pieselor de mobilier, obiectelor de decor si curateniei. In plus, tine minte ca mobila nu trebuie sa fie scumpa si luxoasa, ci doar confortabila, curata si intr-o stare buna.