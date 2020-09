Cum sa alegem o masina de spalat rufe noua si sa economisim in acelasi timp?

Masina de spalat este unul dintre acele electrocasnice fara de care cu greu ne putem imagina viata de zi cu zi. Cu toate acestea, daca incepeti sa alegeti, veti descoperi faptul ca, cumpararea unei masini de spalat rufe noi nu este deloc o sarcina usoara. Prin urmare, luati in considerare cateva criterii de baza atunci cand alegeti.Ca un prim pas, ar trebui sa va decideti daca sa alegeti o masina de spalat rufe cu incarcare frontala sau verticala. Daca nu aveti prea mult spatiu si trebuie sa plasati masina de spalat intr-o baie destul de mica, atunci ideal ar fi sa alegeti o masina de spalat rufe cu incarcare verticala. Aceste masini de spalat rufe sunt semnificativ mai inguste, cu o latime de aproximativ 40 cm. Cu toate acestea, daca aveti anumite restrictii de inaltime sau trebuie sa plasati masina de spalat spre exemplu sub un raft, atunci alegeti o masina de spalat cu umplere frontala. In ultimul timp foarte populare sunt asa-numitele masini de spalat slim, care au o adancime mai mica comparativ cu modelele standard, de aproximativ 40 cm.Unul din parametrii de baza ai masinii de spalat rufe este capacitatea acesteia. In prezent, variaza de la 3 la 11 kg. Alegeti capacitatea in functie de cat de mare este gospodaria in care locuiti - adica pentru cati oameni spalati rufele. Daca sunteti singur, cea mai mica capacitate va fi mai mult decat suficienta. Pentru o familie cu peste trei membri, alegeti o capacitate de 6 kg si mai mult.Cea mai mare parte a umezelii din rufele mai mari, precum prosoape, pulovere, jachete si altele, este indepartata de masinile de spalat cu o viteza de 1200 de rotatii sau mai mult. Daca intentionati sa uscati rufele in uscator, utilizati o viteza de 1400 de rotatii sau mai mult. Desigur, viteza rotatiilor poate fi reglata, deci nu trebuie sa va faceti griji ca, masina de spalat cu o viteza mai mare nu va permite sa setati o viteza mai mica pentru spalarea rufelor mai delicate.Pontul nostru: Daca utilizati atat o masina de spalat cat si un uscator, luati in considerare un model combinat. Masina de spalat rufe cu uscator economiseste spatiu, elimina necesitatea calcarii rufelor si o puteti obtine la un pret rezonabil. Mai ales daca profitati de Altex Black Friday. Nivelul de zgomot al masinilor de spalat variaza de la mai putin de 50 pana la 85 dB. Cu cat nivelul de zgomot al masinii de spalat este mai mic, cu atat mai bine. Mai ales daca obisnuiti sa folositi masina de spalat rufe seara sau o aveti amplasata langa camera de zi.Atunci cand veti cumpara o masina de spalat rufe noua, acordati o atentie sporita si clasei energetice marcate pe eticheta energetica. Cele mai economice masini de spalat rufe sunt marcate de la A + la A +++. Pe parcursul mai multor ani de functionare, masinile de spalat cu economie de energie va pot economisi o gramada de bani. Economiile nu se refera doar la consumul de energie electrica, ci si la consumul de apa.Masinile de spalat rufe de astazi ofera o multime de functii. Pe langa functiile clasice de start intarziat, siguranta copiilor, programe scurte sau dozare automata, exista si altele mai putin cunoscute. Acestea sunt, de exemplu, sistemul Aqua Stop, care previne scurgerile de apa in cazul unei defectiuni la masina de spalat rufe. Tehnologia Fuzzy Logic regleaza automat durata spalarii, cantitatea de apa si detergent, contribuind astfel la economii suplimentare. Usor de utilizat sunt si masini de spalat inteligente, pe care le puteti controla prin intermediul smartphone-ului. Cu toate acestea, ganditi-va la ce caracteristici veti utiliza de fapt. Cu cat sunt functiile mai multe si mai variate acestea se vor reflecta si in pretul masinii de spalat rufe.Pretul masinii de spalat in sine depinde de parametrii mentionati mai sus. Astazi, puteti gasi masini de spalat de la aproximativ 900 de lei pentru cele mai simple modele pana la 7000 de lei pentru cele ultra echipate. Desigur, cel mai bun lucru de facut este sa asteptati reducerile sau lichidarile de stoc sezoniere. Black Friday - cea mai mare oferta de reduceri din an - este, de asemenea, potrivita in special pentru cumpararea unei masini de spalat noi.Pontul nostru: Asteptati Evomag Black Friday , in cadrul caruia puteti cumpara o masina de spalat rufe noua cu o reducere de pana la cateva zeci de procente.