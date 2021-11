Cum pregătești cabana sau casa de vacanță pentru iarnă

Casa de vacanta pe care o folosesti tu sau pe care o inchiriezi trebuie pregatita temeinic pentru sezonul rece. In special daca aceasta se afla intr-o zona de munte, inseamna ca locatia este frecventata de multi turisti in aceasta perioada a anului. Acum ca oamenii simt si mai mult nevoia de a calatori in tara si de a se bucura de activitati in afara locuintei, poate fi momentul perfect pentru a investi in renovarea cabanei sau a casei pe care o detii. In acest fel poti adauga elemente care schimba atmosfera si sa modernizezi utilitatile pe care le oferi celor care iti trec pragul. Iata cateva idei:

Lucreaza la atmosfera si confort

Cele mai importante aspecte ale unei locuinte sau case de vacante in timpul iernii sunt confortul si atmosfera potrivita. Urmareste sa transformi casa intr-un sanctuar in care iti face placere sa te adapostesti de vremea de afara. De asemenea, daca ai o casa in apropierea unei partii, ia in considerare ce vor cauta turistii care viziteaza zona cu scopul de a practica sporturi de iarna. Asigura-te ca sursele de caldura functioneaza optim. Instaleaza seminee pentru a adauga un plus de confort unei incaperi mari, de tip open space, sau in zona de socializare, precum sufrageria. In acest fel, dupa ziua de schi sau snowboard, turistii se pot relaxa la un pahar de vin in jurul focului.

Fa stocul de accesorii si produse esentiale pentru iarna

Pentru a pregati casa pe care o inchiriezi sau unde te refugiezi in perioada sarbatorilor de iarna, ai nevoie de un stoc de toate cele esentiale pentru iarna. Acesta trebuie sa includa:

lopeti pentru zapada;

perii pentru a indeparta zapada de pe masini;

raclete;

sare sau nisip;

stoc de lemne pentru seminee sau sobe;

cat mai multe paturi calduroase;

becuri de rezerva;

baterii;

lumanari si lanterne;

produse de igiena, precum hartie igienica si prosoape;

echipamente de schi sau snowboard de rezerva (daca locatia se afla intr-o statiune de munte);

sosete groase si ghete de iarna de rezerva pentru turisti.

Este important sa tii cont de nevoile celor care se cazeaza in casa ta si sa anticipezi anumite situatii cu care s-ar putea confrunta. La fel trebuie sa faci si in cazul in care te muti in casa de vacanta in timpul concediului de iarna. Exista situatii neprevazute care pot aparea in zonele de munte, unde iarna este mai geroasa si mai grea. Fii pregatit pentru cantitati mari de precipitatii si zapada care poate bloca drumurile sau care poate face mai greu accesul la magazinele esentiale, de exemplu.

Verifica sistemele sanitare

Daca optezi pentru o mica renovare a locuintei, nu uita sa verifici sistemele sanitare si instalatiile casei. Inainte de venirea iernii este important sa te asiguri ca toate instalatiile dau randament, pentru a nu te confrunta cu probleme in toiul sezonului rece. Este recomandat ca sistemele de incalzire, apa si curent sa fie verificate cu ajutorul unui profesionist, care poate recomanda si imbunatatirile sau reparatiile necesare. De asemenea, in cazul unei locuinte vechi, poti inlocui sistemele vechi, precum tevile si obiectele sanitare. Este important sa incepi aceste lucrari in perioada in care vremea iti permite sau sa te pregatesti pentru acestea odata cu venirea primaverii in anul urmator.

O casa de vacanta pentru familie sau cabana pentru turisti are nevoie de pregatire pentru sezonul rece, in special daca aceasta se afla intr-o locatie montana. Pentru confort si siguranta, incepe verificarile si aprovizionarile cat mai devreme in sezon.

