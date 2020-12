Cum ne pregatim pentru montarea aparatului de aer conditionat

Cu cine efectuam montajul aparatului de aer conditionat?

Unde este bine sa amplasam unitatile aparatului de aer conditionat?

Desi piata ne ofera multe optiuni in vederea montajului aparatului de aer conditionat, trebuie sa tinem cont de cateva aspecte importante:* Pe langa garantia produsului si firma aleasa pentru efectuarea montajului aparatului de aer conditionat trebuie sa ofere garantie pentru serviciul prestat* Firma aleasa trebuie sa fie autorizata pentru efectuarea de montaj aer conditionat , altfel veti pierde garantia produsului* Si nu in ultimul rand si pretul este un indicator pe care trebuie sa il luam in calcul atunci cand alegem o firma de montaj aer conditionatMajoritatea aparatelor pentru uz caznic sunt compuse din 2 unitati:- este ideal sa o amplasam in acel punct al locuintei de unde aerul poate recircula cat mai bine in spatiul pe care dorim sa il racim/incalzim astfel incat sa nu ne deranjeze si sa ne produca discomfort- de regula, aceasta componenta a aparatului de aer conditionat se monteaza pe un perete exterior, sub un geam care sa permita accesul facil in cazul in care va fi necesar in viitor sa se intervina asupra compresorului sau a altor componente . Amplasarea unitatii se face cu ajutorul unor suporti speciali care fixeaza unitatea si ii confera echilibru.Pe langa cele doua unitati, pentru a face aparatul de aer conditionat sa functioneze mai avem nevoie de urmatoarele:Acesta este un ansamblu de tevi special concepute pentru a putea permite agentului frigorific sa circule de la unitatea exterioara catre cea interioara. Traseul frigorific se poate amplasa atat in interiorul peretelui, pentru a nu deranja din punct de vedere estetic, designul locuintei sau in afara peretelui. In Kit-ul de instalare mai regasim: Consolele pentru sustinerea unitatii exterioare, Cablurile de comunicare sic el de alimentare, furtunul de condens, banda de matisat teflonata, kitul de suruburi. Majoritatea aparatelor de aer conditionat vin cu kit de instalare inclus in cutia cea mare in care se afla unitatea externa a aparatului de climatizare.