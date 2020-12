Chirias sau proprietar? Care varianta este mai avantajoasa?

Exista avantaje si dezavantaje de ambele parti, insa la baza deciziei sta aproape mereu factorul financiar: cati bani esti dispus sa investesti?Pentru multi oameni, ofertele de case de vanzare in Bucuresti , de pilda, pot fi mai avantajoase decat cele de inchiriere, iar acest lucru depinde, in mare masura, de zona in care si-ar dori sa stea si de posibilitatea financiara pe care o au. Daca poti cumpara o locuinta fara sa te indatorezi pe viata, atunci ai putea gasi mai avantajoasa varianta achizitionarii. Pe de alta parte, daca iti doresti libertate de miscare, inchirierea unei case e o solutie mai buna.Iti prezentam, in randurile urmatoare, cateva avantaje si dezavantaje ale celor doua variante:Inchirierea unei case iti ofera mai multa flexibilitate si libertate si astfel poti lua mult mai usor decizia de a te muta intr-un alt oras, de exemplu, daca ti se ofera un loc de munca mai bine platit. Un alt avantaj este acela ca nu trebuie sa te preocupi de costurile de intretinere, caci reparatiile trebuie asigurate de proprietar. Astfel, vei avea o idee mai clara asupra cheltuielilor lunare. De asemenea, costul lunar al chiriei poate fi mai mic decat cel al unei rate pentru casa.Pe de alta parte, unul dintre dezavantaje este acela ca proprietarul poate decide sa creasca pretul chiriei. Nu vei putea face schimbari in casa fara acordul proprietarului si, daca ai un animal de companie, poate fi mai dificil sa gasesti o locuinta. Multi dintre cei care isi inchiriaza casele nu accepta ca cei ce locuiesc in ele sa detina animale de companie. Nu in ultimul rand, proprietarul te poate da afara cu un preaviz destul de scurt. In cazul in care decide sa vanda locuinta, vei fi nevoit sa iti cauti alt camin.A fi proprietarul unei case iti da un sentiment de stabilitate. Pe de alta parte, ai libertate totala cand vine vorba sa renovezi sau sa redecorezi. Un alt avantaj este acela ca poti detine animale de companie. In plus, a fi proprietarul unei case iti confera un sentiment de intimitate. Nu in ultimul rand, poti obtine profit lunar. Solutia este sa cumperi o casa si apoi sa o inchiriezi.Exista insa si cateva dezavantaje cand esti proprietar. In primul rand, a detine o casa implica mai multa responsabilitate. Daca esti o persoana careia ii place sa calatoreasca si sa isi schimbe frecvent domiciliul, a cumpara o proprietate nu este o solutie viabila. Un alt dezavantaj este ca nu poti avea o idee clara asupra cheltuielilor lunare. Acestea depind de nevoile de intretinere a casei. Intr-o luna, cheltuielile pot fi minime, in vreme ce in alta luna poate fi nevoie sa repari acoperisul ori sa schimbi centrala termica si astfel costurile pot fi mai mari. Nu in ultimul rand, poti pierde locuinta daca o achizitionezi in rate si, la un moment dat, nu le mai poti plati.Cu toate ca banii joaca un rol important in decizia de a inchiria sau a cumpara o casa, sunt multe alte aspecte care conteaza. Perioada in care ai de gand sa stai in locuinta respectiva, planurile de viitor si obiectivele profesionale sunt factori care iti pot influenta decizia.Pentru a-ti face o idee mai clara care varianta este mai avantajoasa la momentul actual, poti incerca aplicatia lansata de New York Times , care, in urma setarii unor parametri in legatura cu locuinta pe care vrei sa o cumperi (pret, perioada in care vrei sa stai in casa, detalii despre rate, impozite si taxe de intretinere) sau pe care vrei sa o inchiriezi, iti va arata care varianta este mai rentabila pentru tine.