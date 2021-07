Cele mai importante detalii la care sa te uiti cand cumperi o casa

Indiferent cat de mult ai cauta, cat esti de pretentios sau ce buget ai la dispozitie, nu uita ca vor exista mereu avantaje si dezavantaje, iar alegerea finala trebuie facuta luand in calcul raportul dintre acestea.In functie de sursa de finantare pentru achizitia unei case sau a unui apartament, primul pas este stabilirea bugetului disponibil. Din aceasta suma poti scadea un procent care sa reprezinte 5-7%, bani care vor fi alocati pentru eventuale imbunatatiri sau cumparaturi necesare in noua casa, pentru ca aceasta sa devina functionala si adaptata perfect nevoilor familiei.Dupa ce aceasta chestiune este prefect clarificata, poti trece la a cautacare sa se incadreze in bugetul pe care il ai. Este o mare pierdere de timp si o sursa importanta de stres sa cauti prin toate ofertele de vanzare care exista pe piata, in conditiile in care bugetul de care dispui este unul limitat.Aproape de centrele zonelor urbane inseamna, deseori, o locuinta mai scumpa si mai mica, in timp ce "mai departe" poate insemna spatiu locativ in plus si un pret mai mic. Zonele periurbane sunt extrem de cautate pentru ca ofera suprafete locuibile mai mari, la preturi comparabile cu apartamentele mici din orase.Inainte de a alege o varianta sau alta, ia in calcul cat de usor te poti deplasa de acasa in locurile importante: scoala, serviciu, zone comerciale agroalimentare. In principiu, pentru toate orasele mari conteaza distanta pana la mijloacele de transport public, dar la fel de mult poate conta si calitatea aerului, precum si tipul utilitatilor la care ai acces.Uneori casele spatioase si cu preturi bune sunt in zone unde nu exista alimentare cu gaze, iar incalzirea se face cu lemne, de exemplu. Acesta este un aspect care trebuie foarte bine analizat si cantarit, inainte de a lua o decizie, pentru ca uneori ceea ce pare a fi un dezavantaj minor (lipsa alimentarii cu gaze) se poate dovedi o problema uriasa in timp.Cand cumparam o locuinta o facem pentru timp indelungat. Asa ca trebuie sa iei in calcul si aceasta chestiune, inclusiv in functie de prioritatile personale si de cele ale familiei. Ideal este ca acestea sa se raporteze la planurile care sa acopere o perioada de circa zece ani.Mai simplu spus, cand alegi zona, cartierul, orasul sau tipul locuintei pe care o vei cumpara, ia in calcul detalii despre tine si familia ta peste zece ani. In felul acesta vei sti daca vrei o casa mare, pentru ca vei avea copii, sau daca ai nevoie de un loc care sa fie aproape de job pentru ca planurile legate de cariera sunt cele principale. O alta abordare poate sa fie: "o sa mai am nevoie de o casa cu cinci camere peste zece ani, cand copiii vor fi deja la casele lor" sau "raman in oras ori ma retrag undeva intr-un oras de provincie?"Pentru cei care sunt in cautarea unei locuinte, planificarea pe zece ani poate parea imposibila in prezent, dar cu toate acestea este una dintre cele mai corecte si mai pragmatice abordari.Deseori acest aspect este ignorat si se ajunge in situatia ca valoarea de piata a casei sa scada dramatic, in timp. O casa sau un apartament trebuie vazut ca fiind o investitie a carei valoare nu trebuie sa se deprecieze, ci din contra, sa creasca sau, in cel mai rau caz, sa ramana stabila.Exista cateva criterii care pot indica modul in care va evolua valoarea, in timp, a unei locuintei, iar cele mai importante sunt legate de calitatea drumurilor si prezenta utilitatilor, zona verde din apropiere, accesul la mijloace de transport in comun, prezenta scolilor in apropiere si cota generala a zonei. Indiferent cat de bune sunt conditiile oferite de o locuinta, daca aceasta se afla intr-o zona neprietenoasa si care nu are o reputatie buna, valoarea acesteia nu va creste.Este minunat sa ai o locuinta spatioasa si o curte generoasa, dar inainte de a semna actele analizeaza daca ai nevoie cu adevarat de tot acest spatiu.Entuziasmul cumpararii unei case noi ne poate face sa nu luam in calcul costurile legate de intretinerea acesteia, de reparatiile curente sau de cele care vor trebui facute peste 5 sau 15 ani. Mai mult, omitem sa luam in calcul costurile utilitatilor pentru respectiva locuinta. Cu cat casa este mai mare, cu atat aceste sume vor fi mai mari.Revenind la spatiul locuibil, trebuie spus ca o locuinta trebuie sa raspunda la nevoile familiei, dar in acelasi timp orice casa sau apartament poate fi amenajat astfel incat sa fie adaptat la necesitatile celor care o ocupa, iar aceasta din urma varianta este mai practica.Pentru ca tendinta generala, la ora actuala, este aceea de a cumpara case individuale, care sa aiba si o zona de gradina, este util de spus ca zona verde inseamna costuri suplimentare de intretinere (iarba trebuie tunsa, florile udate) si impozite mai mari.