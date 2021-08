Ce utilaje sunt necesare in orice depozit?

Ce sunt stivuitoarele electrice si care sunt avantajele acestora?

Ce sunt transpaletii electrici si cum imbunatatesc activitatea din depozit?

Stivuitoarele electrice si transpaletii electrici sunt utilaje esentiale in astfel de activitati, care asigura eficientizarea activitatilor din depozite.Stivuitoarele electrice sunt utilaje specializate, care faciliteaza realizarea operatiunilor de incarcare si descarcare din depozite, prevenind prin constructia lor accidentarile in randul personalului insarcinat cu manipularea marfurilor. Eficienta stivuitoarelor electrice este confirmata de numarul mare de companii care utilizeaza deja astfel de echipamente pentru realizarea operatiunilor intralogistice.Utilajele de tipul stivuitoarelor electrice reduc efortul depus de operatorii angajati, permitand realizarea mecanizata a operatiunilor. Acest aspect contribuie la cresterea randamentului si a productivitatii si, mai mult decat atat, statisticile arata ca integrarea de stivuitoare electrice duce la scaderea considerabila a accidentelor in depozitele industriale.Dispozitivele existente pe piata sunt fiabile si pot fi utilizate in realizarea unui numar mare de operatiuni, permitand eficientizarea sarcinilor de manevrare si stocare a marfurilor. Utilajele recomandate sunt prevazute cu sisteme de comanda intuitive, au autorizatiile ISCIR necesare si respecta standardele ISO existente. Transpaletii electrici sunt alte utilaje esentiale in domeniul intralogistic. Acestea optimizeaza timpul de lucru si contribuie la cresterea randamentului pe de-o parte, iar pe de alta parte, protejeaza sanatatea operatorilor, datorita sistemului mecanizat integrat. Datorita constructiei speciale, efortul depus de operatori este minimizat, iar sarcinile grele pot fi rapid manevrate, lizele electrice permitand transportarea sigura a marfurilor chiar si in spatiile inguste.Panoul de comanda intuitiv si functiile de propulsie permit exploatarea utilajului in siguranta chiar si in panta. Echipamentele sunt de inalta calitate, fapt confirmat de certificarile de standardizare care vin la pachet cu produsele.