Ce trebuie sa stii despre liberalizarea pietei de energie si cu ce te ajuta?

Cum decurge schimbarea furnizorului de gaze naturale?

Cum arata furnizorul ideal de gaze naturale?

Piata de energie nu este singura liberalizata

Acest lucru a dat nastere unui numar mare de oferte de gaze naturale de la diversi furnizori.Din procesul de liberalizare cel mai mult au de castigat clientii, care se pot bucura de preturi mai mici, de servicii mai bune si de libertatea de a putea renunta tot timpul la contractul in curs pentru a alege un alt furnizor.Pentru a putea fi schimbat furnizorul trebuie sa fie urmati o serie de pasi, prezenti si pe site-ul ANRE:- Trebuie sa se aleaga un nou furnizor de gaze naturale de pe lista publicata pe ANRE- Trebuie sa se incheie un contract de furnizare a gazelor naturale cu noul furnizor ales;- Unii furnizori ofera consumatorilor facilitatea de a se ocupa si de rezilierea contractului cu furnizorul anterior in numele clientului, in baza unei imputerniciri semnate de acesta odata cu noul contract; Alternativ, clientul poate notifica direct, in scris, furnizorul actual, in legatura cu intentia de a rezilia contractul.- Desi responsabilitatea citirii indexului contorului in ziua in care se schimba furnizorul ii revine operatorului sistemului, este bine sa citesti si sa iti notezi indexul din ziua respectiva;- In termen de 21 de zile de semnarea contractului, se face transferul la noul furnizor- In maxim 40 de zile, vechiul furnizor are obligatia de a transmite ultima factura, pentru lichidarea tuturor obligatiilor de plata.Daca ai gasit un nou furnizor de gaze care ti se pare atractiv, este bine de stiut faptul ca vechiul furnizor nu iti poate solicita taxe de deconectare (intregul proces este 100% gratuit ), ca schimbarea se poate face online si ca nu exista niciun risc de deconectare a alimentarii cu gaze naturale.Furnizorul ideal comunica foarte mult online, fara a te obliga sa mergi la ghiseu pentru semnarea actelor, este prezent la nivel national, are costuri fixe si clare si aduce mereu inovatii, eficientizand atat comunicarea cu clientii, cat si furnizarea.Liberalizarea pietelor nu este un subiect nou. De fapt, este un proces incurajat frecvent de Comisia Europeana, care vizeaza toate serviciile de interes economic general.Conform Comisiei Europene, liberalizarea poate aduce cu sine servicii din ce in ce mai bune, poate scadea preturile pentru utilizatori si transforma intreaga economie a Europei intr-una mai competitiva.Ceea ce trebuie sa stii este ca liberalizarea te afecteaza direct si poti profita de ea pentru a castiga, atat in pret cat si in calitate.