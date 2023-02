Ce trebuie sa stie cei care au garsoniere de vanzare?

O garsoniera are un spatiu suficient pentru un tanar cuplu, aflat la inceputul vietii sale impreuna. Pe masura ce timpul trece si familia se mareste, nevoile familiei se schimba, astfel ca un astfel de imobil devine neincapator.

Drept urmare, tinerii sunt nevoiti adesea sa isi vanda garsoniera pentru a putea sa isi achizitioneze o noua locuinta, mai mare si potrivita nevoilor lor, mai ales daca acestia isi doresc sa locuiasca in Capitala, unde preturile se mentin la un nivel ridicat. Dar procesul de vanzare al unui imobil este chiar mai complex decat cumpararea unuia, deoarece cei care au garsoniere de vanzare in Bucuresti trebuie sa isi promoveze si sa ii ofere un aspect placut, pentru a avea succes si a le vinde cat mai rapid.

Cum poate fi pregatita o garsoniera pentru vanzare?

Prezentarea unei garsoniere poate influenta pretul care va fi primit in schimbul acesteia, precum si numarul celor care sunt interesati sa o cumpere. De aceea, este important ca inainte de a fi listata pentru vanzare, imobilul sa fie pregatita cu atentie.

In primul rand, sunt necesare fotografii de prezentare, care sa evidentieze atuurile pe care le are acest spatiu de locuit. Inainte de fotografii insa defectele si micile stricaciuni sau imperfectiuni existente in interiorul acesteia ar trebui rezolvate. O amenajare placuta si minimalista, precum si o curatenie desavarsita, vor putea cuceri posibilii cumparatori, ajutandu-i sa se hotarasca mai rapid.

De asemenea, pentru ca procesul de vanzare a garsonierei sa fie unul mai rapid si cu mai putin efort, se poate apela la ajutorul unei agentii imobiliare, care cunoaste exact toti pasii pentru vanzarea unui imobil, repede si chiar avantajos.

Ce documente ar trebui sa se pregateasca pentru vanzarea unei garsoniere?

Pentru a putea vinde un imobil, indiferent ca este vorba despre o garsoniera, apartament sau casa, vanzatorul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra bunului respectiv, pentru care trebuie sa prezinte documentele care atesta acest lucru la momentul in care se incheie vanzarea.

Actele de identitate si certificatul de casatorie sau de divort sunt si ele documente pe care vanzatorul trebuie sa le aiba asupra sa in momentul in care isi vinde garsoniera. Acestora li se adauga si actele de cadastru si intabulare, extrasul din carte funciara, certificatul de performanta energetica si certificatul de atestare fiscala, care prezinta situatia platii impozitelor si a altor obligatiuni fiscale de la administratia publica locala.

In momentul in care se semneaza contractul de vanzare – cumparare, dreptul de proprietate asupra imobilului se transfera de la vanzator la cumparator, astfel ca si o parte dintre aceste documente vor intra in posesia sa.

In schimb, cumparatorul nu trebuie sa prezinte decat actele de identitate si dovada ca poate face plata aferenta imobilului pe care intentioneaza sa il achizitioneze. Toate aceste actiuni se desfasoara in fata unui notar public, care are rolul de a asista la procesul de vanzare – cumparare, precum si de a legaliza contractul de vanzare. Pentru aceste servicii, atat cumparatorul, cat si vanzatorul trebuie sa achite un comision notarului, care de obicei reprezinta un anumit procent din valoarea imobilului.

