Ce să iei în considerare când alegi un TV 80 cm și care sunt cele mai bune modele

Un TV 80 cm este tipul de televizor perfect pentru bucătărie, un living mic, un dormitor sau, de ce nu, camera copilului. Oferta este cu adevărat vastă și poate fi dificil să știi ce să alegi. Există câteva caracteristici pe care e bine să le iei în considerare atunci când alegi un tv smart 80 cm în așa fel încât să te asiguri că faci alegerea potrivită pentru tine.

Ce trebuie să căutați la un TV 80 cm

În primul rând trebuie să vă hotărâți unde îl veți plasa. Dacă va fi plasat pe o piesă de mobilier, cel mai probabil un TV smart 80 cm se va integra bine și va avea spațiu. Dacă doriți să îl puneți pe perete, atunci trebuie să vă asigurați că este compatibil cu suporturile de perete. În acest fel, vă garantați că puteți găsi modelul potrivit pentru a monta un TV 80 cm pe perete.

Această dimensiune de televizor nu are rezoluție 4K

Evident, un televizor în acest format nu va avea avantajele modelelor cu diagonale mai mari. În principal pentru că într-un format de ecran atât de mic nu puteți paria pe un panou 4K, de exemplu. Prin urmare, este de așteptat ca televizoarele pe care le veți găsi în această dimensiune să aibă un ecran Full HD sau chiar HD. În orice caz, chiar dacă este un model HD, trebuie să căutați un model care să ofere un nivel bun de luminozitate, pe lângă faptul că aveți tehnologii care îmbunătățesc calitatea imaginii. Mai mult decât orice, pentru că astfel puteți compensa scăderea rezoluției.

TV Smart 80 cm Xiaomi Mi 4A

În acest caz, vrem să recomandăm un TV 80 cm Xiaomi Mi TV 4A dintr-un motiv foarte simplu: vine cu un Chromecast integrat. În acest fel, puteți proiecta ecranul telefonului pe Smart TV pentru a vedea conținut variat într-un mod foarte confortabil. Este un TV smart 80 cm cu ecran LED HD și Wi-Fi. Este compatibil VESA, deci poate fi montat pe perete. Are tehnologie Dolby Atmos, USB, HDMI, dar și Bluetooth 4.2.

TV Smart 80 cm Hisense 32AE5000F

Și acest TV 80 cm este o alternativă foarte bună. Firma asiatică a devenit una dintre marile referințe atunci când vine vorba de cumpărarea unui Smart TV de calitate la un preț bun. Acest model special are un sunet Dolby Audio, precum și Natural Color Enhancer, o tehnologie care îmbunătățește culorile pentru a le face să pară mai clare și mai vii. Este tot un televizor LED HD potrivit pentru camere mici.

TV Smart 80 cm Samsung 32T4305

Samsung domină vânzările de televizoare inteligente de 14 ani, așa că era de așteptat să găsiți mai multe soluții de la firma asiatică. În cazul Samsung 32T4305 2020, iese în evidență tehnologia Pur Color, pentru a oferi o paletă de culori care vă va impresiona în ciuda prețului său scăzut. Este un TV 80 cm cu ecran LED HD, compatibil VESA. Are sistem de operare Tinzen OS și este compatibil Google Assistant și Amazon Alexa.

TV Smart 80 cm LG 32LM6300PLA

Aveți grijă cu acest model din familia televizoarelor LED LG. Acesta este un TV 80 cm inteligent cu rezoluție Full HD și care surprinde prin tehnologia sa AI ThinQ. Acest lucru se traduce prin asistență pentru Alexa, popularul asistent vocal Amazon. Ai nevoie doar de o telecomandă cu microfon pentru a profita la maximum de posibilitățile sale.

TV Smart 80 cm 32PFS5863

O altă companie de bază din acest domeniu este și Philips. Producătorul din Amsterdam are un catalog de top, iar acest TV 80 cm Philips 32PFS5863 va satisface mai mult decât așteptările dumneavoastră. În plus, este un model care se remarcă prin integrarea unei bare de sunet în baza sa, deci oferă un peisaj acustic care nu vă va dezamăgi deloc. Este, per total, o alegere excelentă pentru o cameră de dimensiuni reduse.

