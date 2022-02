Ce înseamnă conceptul „smart home”?

Fie că ai un apartament nou sau locuiești de ceva timp în același spațiu, poți aplica în locuința ta conceptul de smart home. Acesta nu numai că îți face viața mai ușoară, dar îți sporește confortul și te ajută să fii mai relaxat și mai fericit în cel mai important loc pentru tine: acasă.

Dacă îți surâde ideea și vrei să afli mai multe detalii, găsești un ghid complet în rândurile de mai jos. Citește-l și vei găsi date noi despre acest concept modern, pentru a-l putea pune în aplicare cât mai curând și cât mai ușor.

Pentru început, ce înseamnă smart home și cum te ajută?

Conceptul de „casă inteligentă” este destul de nou, cel puțin în România. Cu toate acestea, tot mai multe persoane îl adoptă și îl transformă într-un stil de viață relaxant și fără griji.

Amenajarea unei case inteligente presupune instalarea mai multor tehnologii smart, bazate pe IoT (Internet of Things).

Acestea acționează exact ca un asistent personal sau ca un prieten de încredere: îți încălzesc locuința exact așa cum vrei, îți setează luminile la intensitatea și în nuanța potrivită fiecărui moment, te anunță atunci când se întâmplă ceva neobișnuit și, bineînîeles, te ajută la curățenie oricand ai nevoie.

Astfel, vei scapă odată pentru totdeauna de îngrijorări precum „oare am închis ușa de la intrare când am plecat de acasă?” sau „Oare am stins aragazul și am scos fierul de călcat din priză?”.

În plus, o casă inteligentă te ajută și să folosești mai puține resurse fiindcă multe produse smart optimizează consumul de energie termică și electrică.

Sună bine, nu-i așa? În continuare, ai o listă cu toate lucrurile pe care le poți face pentru a aduce conceptul de smart home la tine în apartament sau casă.

Cum funcționează sistemul smart home?

Toate dispozitivele electronice din locuinta ta comunică între ele printr-o tehnologie ce poartă numele de Z-Wave. Aceasta presupune comunicarea prin senzori care culeg informația, o transmit centralei, iar aceasta acționeaza exact așa cum i-ai „ordonat”.

Bineînțeles, pentru a organiza o casă inteligentă, vei avea nevoie de nenumărate accesorii și dispozitive, de la mufe pentru tv și prize potrivite, până la senzori inteligenți și centrala generală.

Odată ce toate device-urile comunică între ele, te poți juca în voie cu tehnologia, pentru a-ți simplifica stilul de viață și pentru a economisi timp semnificativ.

3 scenarii smart home pe care le poți crea

1. Plecarea în vacanță

Unul dintre scenariile care te poate ține departe de pericole, accidente și evenimente neprevăzute este modul „vacanța”. Acesta poate fi activat prin doar cateva clickuri sau apăsări de buton.

Indiferent dacă pleci într-un city break, într-un concediu lung pe alt continent sau doar într-o escapadă de weekend la mică distanță de casă, poți ordona sistemelor inteligente din casa să ia toate măsurile necesare: închiderea porților sau securizarea ușilor, pornirea senzorilor de mișcare, punerea sistemului de căldură în modul economic, tragerea obloanelor electrice și activarea alarmei de securitate.

2. Mersul la culcare

Beneficiile smart home nu se resimt doar de câteva ori pe an, atunci când pleci pentru mai mult timp de acasă. Te poți bucura de ele în fiecare seară.

Cum ar fi dacă s-ar putea ca, printr-o simplă apăsare de buton, să poți încuia ușa de la intrare, să stingi luminile și să păstrezi aprinsă doar lampa de veghe, apoi să setezi temperatura din dormitor cu un grad mai puțin? Ei, bine, se poate!

3. Trezirea dimineața

Fie că ești o persoană matinală sau preferi să rămâi în pat cât de mult se poate, poți beneficia de scenariul „Bună dimineața”, grație tehnologiilor smart home.

De exemplu, atunci când alarma telefonului sună pentru a te trezi, toate device-urile inteligente din casă te vor ajuta să îți începi ziua cu voie bună: poți programa prepararea cafelei ideale, precum și pornirea boxei și a postului de radio preferat.

Astfel, conceptul smart home te poate ajuta să ai o viață echilibrată, sănătoasă și relaxantă, în fiecare zi petrecută acasă.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.