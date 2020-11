Cat de mult conteaza locatia unei afaceri si ce este mai rentabil - inchiriere/cumparare? O analiza dupa statisticile Gold Park

Afacerile in perioada pandemiei au continuat, dar intr-o forma de adaptare constanta si continua. Altfel spus, s-a impus ca din mers sa existe masuri pentru a nu ramane pe tusa. Cei care vindeau online au fost poate mai avantajati, de vreme ce nu au mai fost supusi restrictiilor, spre deosebire de alte domenii.Pandemia ne-a invatat multe. Despre cat de delicat poate fi sectorul economic, despre cum se schimba serviciile. Totusi cine este curajos si dispune de resurse, investeste oricand, fie pandemie, fie nu. In mod cert are nevoie si de locatie avantajoasa pentru desfasurarea activitatii. Iar pentru a o gasi apeleaza la goldpark.ro Conform statisticilor inscrise in cadrul paginii celor de la Gold Park, in functie de clientii existenti, sunt mai multe anunturi de inchiriere spatiu comercial Cluj decat cele de vanzari. Asadar exista o tendinta subliniata, preferinta de a inchiria si nu de a vinde. Preturile sunt clar lovite de pandemie, iar ideea unui venit pe termen lung, fara efort, venit pasiv suna mai bine.In plus, avantajul inchirierii unui spatiu este si cel de a permite a exploata un spatiu pana cand vanzarea va fi in conditiile avantajoase preferate. De partea cealalta, cei care se incumeta se deschida un business sau sa isi extinda afacerea mizeaza mult pe vanzarea online. Nu sunt neaparat preocupati de vad, ci de apropierea de unele puncte de interes. Au nevoie de spatii generoase, fie deja compartimentate pentru a avea deopotriva loc de depozit si birouri.In portofoliul prestigioasei agentii imobiliare Gold Park sunt inscrise:100 de proprietati de vanzare415 de proprietati de inchiriat, dintre care:210 spatii comerciale214 spatii de birouri83 spatii industriale6 terenuriAlegerea unei locatii ce nu este potrivita profilului de activitate poate duce si la faliment, chiar daca vorbim de un business cu potential. Pentru cei care au activitate cu publicul este absolut necesar sa aleaga o locatie spre strada, la vedere. Pentru cei care vand online, clientii nu le trec pragul, insa au nevoie de spatii ce le permite conditii avantajoase. In orice caz, solutia vine de la un consultant imobiliar, specializat in domeniul spatiilor comerciale. Acesta va poate oferi informatii cheie despre vanzare spatiu comercial Cluj , despre volumul vanzarilor si despre chirii.Zona este extrem de importanta. De aceasta depinde si pretul. Nu mizati pe ideea ca pandemia a scazut preturile prea mult - fie vorba de vanzare sau chirie. Pentru comparatia preturilor, valabila pentru zona Cluj, Gold Park dispune in portofoliul sau virtual exemple variate.Contact:0770.896.896office@goldpark.roCalea Motilor, nr. 94, Cluj-Napoca