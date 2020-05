Casuta pe roti fabricata in Romania care costa sub 10.000 de euro daca o asamblezi singur

Am stat de vorba cu cei de la Eco Tiny House si am descoperit cea mai accesibila casa pe roti, fabricata in Romania, care poate costa pana in 10.000 de euro, daca o asamblezi singur, ca pe mobila de la IKEA."Am tot cautat si am gasit o limuzina Lincoln de 7 m, am lungit-o putin pe fiecare parte si am ajuns la un sasiu de 8 m. De aici a pornit ideea", spune Botond Szakacs, inginer specializat in constructii, care, in urma cu cativa ani, cauta si el o metoda pentru a avea propria casuta pe un teren extravilan, unde nu se putea construi nimic."Conceptul exista demult in Statele Unite si Australia si s-a nascut din dorinta oamenilor de a fi liberi. Liberi de credite la banca, liberi avand mai mult timp sa faca ceea ce le place, in loc sa munceasca sa plateasca rate, liberi sa petreaca mai mult timp cu cei dragi si nu numai.Tiny Living inseamna si un trai minimalist, in care ai grija de resursele pe care le consumi (apa, energie), ai doar obiectele si lucrurile de care ai adevarata nevoie si esti un consumator cumpatat. Pentru ca, si daca ar fi sa cumperi lucruri in plus, nu ai unde sa le pui. Nu ai loc. In SUA exista comunitati de oameni care traiesc in casute pe roti si sunt peste 10.000 de astfel de casute", spunea el.Cum nu a gasit niciun producator local care sa se ocupe de aceste casute, dar a intalnit mai multi oameni interesati de aceasta idee, a decis sa inceapa prin a construi o pagina web si una de Facebook si sa devina chiar el producator.Asa s-a nascut compania producatoare Eco Tiny House, care functioneaza deja de cativa ani in Romania si pe care pandemia a impulsionat-o sa se reinventeze si sa vina si mai mult in sprijinul celor care si-ar dori un refugiu departe de oras.Pentru asta Botond Szakacs a gandit un nou concept: kit-ul Build Your Own Tiny valabil daca alegi o casuta de 4 metri patrati (denumita inspirat Refuge) sau pe cea de 5,5 metri patrati (Shelter).Citeste mai departe despre " Refugiu pe timp de pandemie, dupa modelul IKEA: Cum iti poti construi singur o casuta pe roti " pe Ziare.com