Case parasite din Transilvania, care isi cauta locuitori

Sunt libere multe case frumoase, cu terenuri generoase si la preturi bune, iar peisajele iti taie respiratia. Ce mai astepti?"Tu esti salvarea, tu, omul de la oras, cel care stai in cutiuta ta de beton si mai iesi la o portie de aer 'curat' pe balcon, cel care te uiti cu jind la plasuta batranei care vinde rosii sanatoase la coltul strazii, cel care te bucuri ca un copil cand prinzi doua ore pentru o tura cu bicicleta in afara cartierului, cel care citesti o carte buna in loc sa te uiti la televizor si, nu in ultimul rand, cel care stai in aceste clipe izolat in apartament si te intrebi cum mama zmeului ai ajuns in situatia asta", scrie arhitectul Eugen Vaida, presedintele Asociatiei Monumentum, intr-o postare intitulata "Invitatie in mediul rural", virala pe Facebook.El insusi stabilit intr-un vechi sat sasesc din judetul Sibiu, Altina, Eugen Vaida crede ca toti cei care vor sa scape de aglomeratia oraselor si sa se reintoarca la sat ar trebui sa actioneze.In ziua de astazi, si-ar putea castiga existenta si in mediul rural, nu mai depind la fel de mult de oras, iar casele lasate in paragina pot fi cumparate acum la preturi accesibile."Va primim cu bratele deschise in satele noastre! Avem destule minunatii de casute vechi care asteapta sa fie salvate, amenajate si locuite in tihna. Noi nu realizam valoarea lor si vi le oferim la pretul unui sejur in Italia! Daca va grupati cate 5-6, cu atat mai bine.De ce? Pentru ca de aici se poate incepe schimbarea din interior a mentalitatii comunitatii, de care avem nevoie. Doar nu credeati ca va primim degeaba? Va trebui sa invatati sa purtati o discutie asezata cu vecinii, sa le transmiteti copiilor nostri si parintilor lor lucrurile minunate si nemaiauzite pe care le cunoasteti, sa fiti modele si sa va implicati in deciziile comunitatii, iar atunci cand copiii vostri vor creste, sa nu va plangeti de calitatea slaba a invatamantului si sa nu fugiti la oras inapoi, ci sa puneti mana de la mana ca sa aduceti in sat cadre didactice competitive", mai spune Eugen Vaida.