Biroul de acasa - idei pentru amenajarea unui spatiu mic

Pentru amenajarea spatiului de lucru ai nevoie de un colt liber sau o camera care poate fi reamenajata rapid, plus doua piese obligatorii: biroul si scaunul. Poti alege un birou minimalist, cu blat ingust, de culoare deschisa, pe care sa il asezi intr-un loc luminat natural. Cel mai recomandat este sa pozitionezi mobilierul fie in fata unei ferestre, fie in partile sale laterale (atunci cand optezi pentru un birou pe colt). Lumina naturala te va ajuta sa te concentrezi mai bine. In plus, faptul ca ai vedere in exterior iti permite sa te recreezi mai usor atunci cand iei pauze de lucru. Ideal este ca la fiecare 40-50 de minute sa te ridici de pe scaun si sa te relaxezi 5-10 minute. In cazul in care ai un apartament cu balcon inchis, spatiul de aici este ideal pentru lucru, pentru ca ai mai putine detalii exterioare (TV, mobilier, jucariile copilului) care sa iti distraga atentia.Unul dintre cele mai interesante elemente de design dintr-un birou mic poate fi chiar pardoseala. Atunci cand este aleasa cu grija, ea poate crea impresia ca spatiul are o dimensiune mai mare decat in realitate. Pentru extinderea vizuala a spatiului, este recomandat sa folosesti culori si nuante deschise. De exemplu, colectiile Gallery, Ellade, Vernissage sau Cinema ale marcii Tarkett ofera o gama larga de placi de parchet laminat alb si in nuante deschise, calde si blande, ideale pentru camere mici. Pentru a amplifica impresia unui spatiu mai mare, instalarea placilor trebuie facuta urmand directia principalei surse de lumina. Pentru camerele inguste, placile pot fi aliniate pe lungimea spatiului, indiferent de directia luminii. Un alt avantaj al acestor colectii este ca au un rol benefic asupra calitatii aerului interior si a izolarii fonice. Astfel, confortul tau este sporit pe tot parcursul orelor de lucru. Rezistent la zgarieturi si uzura, parchetul laminat se intretine si se igienizeaza extrem de rapid si usor.Daca pentru pardoseala ai ales o nuanta deschisa, recomandat este sa mergi in continuare pe aceeasi paleta cromatica a parchetului. Contrastele prea puternice ne pot distrage atentia si astfel devine mai greu sa ne concentram la ceea ce avem de facut. Rezuma-te la imbinarile clasice de alb, crem, bej, la nuantele calde si prietenoase de lemn care vor da o nota naturala si ordonata biroului tau. Daca ai nevoie de cateva pete de culoare, poti opta pentru plantele decorative, ghivece mici cu flori sau obiectele decorative albastre, verzi, roz deschis. Acestea sunt tipuri de culori pe care ochiul le percepe usor, fara efort. In felul acesta iti vei putea mentine concentrarea mai mult timp, fara sa fii deranjat de prea multi stimuli vizuali.Chiar daca biroul este unul mic, acest fapt nu trebuie sa te impiedice sa il transformi intr-un spatiu decorat pe gustul tau. Laptopul nu este intotdeauna suficient pentru a marca spatiul de lucru. Gaseste cateva elemente sau obiecte decorative care te duc cu gandul la productivitate. De exemplu, o rama foto in care sa asezi cateva imagini cu obiectivele tale de viitor, un vision board care sa te motiveze sa muncesti mai eficient, o cana amuzanta pentru pixuri si creioane, post-it-uri colorate, un raft cu agende, carnetele sau carti scrise de persoane care te inspira in domeniul tau de lucru. Asaza-le astfel incat sa nu incarce spatiul prea mult, sa nu te incomodeze, ci sa te ajute.Indiferent cat de mult sau putin spatiu ai la dispozitie, merita sa investesti timp si efort pentru a-ti crea conditiile necesare stilului "work from home". Schimbarile facute in locuinta ta se vor simti atat in nivelul de productivitate si eficienta, cat si in bunastarea ta.