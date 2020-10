Bdm Roof System a dublat procentul "Acoperisurilor SanatoaseⓇ" in prima jumatate a anului

Aceasta schimbare de perspectiva s-a vazut si in vanzarile de acoperisuri.Tigla metalica Budmat, cea mai performanta din Romania si nr. 1 in Europa, s-a vandut neasteptat de bine in prima parte a anului 2020, desi pretul este cu 35% mai mare fata de tigla obisnuita de pe piata. Clientii au inceput sa gandeasca pe termen lung, realizand ca o durata de viata de 3 ori mai mare se traduce printr-o economisire substantiala in viitor.Budmat, prin inovatiile aduse si materia prima folosita, a creat o tigla metalica care nu are vicii ascunse si care nu va rugini in 50 de ani.In conceptulBdm Roof System include tigla Budmat Venecja, multi-premiata pentru inovatiile brevetate, plus accesorii performante.Calitatea tiglei este foarte importanta, dar daca nu ai o folie performanta, daca nu ai sistem de ventilare sau daca nu ai o termoizolatie corecta la nivelul acoperisului, atunci sistemul de invelitoare nu va rezista la fel de mult.Aici intervine conceptul inovator dezvoltat de BDM Roof System. In conceptul Acoperis Sanatos au inglobat toate solutiile necesare pentru ca acoperisul unei case sa aibe o durata de viata de 50 de ani, Pe BUNE!In plus, Bdm Roof System este recunoscuta in piata drept compania cu cel mai inalt standard de calitate oferit la montaj.Cand te gandesti la eficienta unui produs de la A la Z, de la cel mai mic detaliu pana la perspectiva de ansamblu si la evolutia in timp, atingi performanta.Dupa 10 ani de activitate si peste 3200 de proiecte, BDM Roof System poate afirma ca durata de viata a unui acoperis este influentata in proportie de 50% de alegerea tiglei metalice potrivite si 50% de alegerea accesoriilor potrivite.reiese din faptul ca BDM Roof System ofera certificate de calitate, in care este mentionata provenienta materialelor. Astfel, clientii pot avea certitudinea ca BDM lucreaza doar cu producatori care depoziteaza materia prima in spatii acoperite . De asemenea, transparenta se regaseste in orice deviz. Toate ofertele de pret sunt detaliate, pentru ca proprietarul sa poata vedea ce materiale si accesorii i s-au propus, in ce cantitati, care este costul montajului etc.reiese din faptul ca se angajeaza contractual in privinta acuratetii devizului realizat, acoperind eventualele costuri suplimentare care nu au fost mentionate. Ofera garantie nu doar pentru materiale, ci si pentru manopera.reiese din faptul ca fac totul ca la carte. Agentii se deplaseaza pe teren si efectueaza gratuit masurarea invelitorii, pentru a putea emite un deviz corect. Consilierii de vanzari analizeaza toate optiunile pe care le are proprietarul pentru acoperis, in functie de tipul proiectului, arhitectura casei si bugetul disponibil (caci in gama de produse Bdm Roof System gasiti si tigla metalica Bilka si Impro). Manopera este realizata cu montatori proprii care, pe langa experienta acumulata, urmeaza anual cursuri de perfectionare.