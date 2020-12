Avocat Dr. Daniel MOREANU: Momentul in care cladirile ineficiente energetic nu vor mai putea fi inchiriate sau vandute nu este departe!

Intr-un articol publicat in urma cu 2 ani mentionam ca parcul imobiliar la nivelul Statelor Membre U.E. este responsabil pentru aprox. 40 din consumul de energie (restul fiind alocat agriculturii, industriei si transporturilor) si pentru 36% din totalul emisiilor de dioxid de carbon.Avand in vedere ca 50% din consumul energetic final total al U.E. este alocat incalzirii si racirii, iar 80% din acest consum este utilizat in cladiri, renovarea parcului imobiliar constituie o prioritate.Conform unei analize a Comisiei Europene din luna octombrie 2020 la nivel european exista peste 220 milioane de cladiri, astfel incat cuvintele de ordine devin eficienta energetica si cladirile "verzi" in conditiile in care aprox. 75% dintre acestea sunt ineficiente energetic.European Green Deal publicat in anul 2019 constituie piatra de temelie pentru Comisia Europeana care declara ca va implementa "in mod riguros" legislatia aplicabila in privinta eficientei energetice a cladirilor. La nivelul Romaniei Planul national de actiune in domeniul eficientei energetice IV aprobat prin Hotarare de Guvern in anul 2019 este documentul programatic in aceasta privinta.In toamna anului curent Legea privind performanta energetica a cladirilor a fost republicata dupa toate modificarile rezultate ca urmare a implementarii modificarilor aduse prin Directiva UE din anul 2018 care a avut ca termen de implementare martie 2020.Se introduce o noua obligatie in privinta cladirilor sau ansamblurilor de cladiri noi (rezidentiale, birouri, hotel, comert etc.), si anume ca prin Certificatul de Urbanism (C.U.) sa fie solicitat un Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta.In plus, in privinta lucrarilor de renovare majora ale cladirilor existente documentatia tehnica trebuie insotita de un Raport de audit energetic.Printr-o Ordonanta de Urgenta publicata la finalul lunii octombrie 2020 Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri este desemnata drept singura structura guvernamentala cu atributii in reprezentarea Romaniei la nivel international in privinta politicii de eficienta energetica a Romaniei....citeste mai departe despre " Avocat Dr. Daniel MOREANU: Momentul in care cladirile ineficiente energetic nu vor mai putea fi inchiriate sau vandute nu este departe! " pe Ziare.com